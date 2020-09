Il Segreto Anticipazioni 11 settembre 2020: Pablo deve andarsene subito o morirà...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto, per la puntata della soap dell'11 settembre 2020. Nella Trama dell'Episodio in onda alle 15.40 su Canale5, il Capitano Huertas informa Don Ignacio e Pablo delle terribili conseguenze della testimonianza del ragazzo e consiglia al Solozobal di correre immediatamente ai ripari, senza attendere neanche un minuto. Intanto Isabel e Iñigo sono pronti a partire e il capomastro chiede alla marchesa di passare questi giorni lontano da Puente Viejo, come fossero una coppia vera. Damian e Alicia continuano a tramare alle spalle di Matias mentre Eulalia e Campuzano organizzano una trappola per Francisca.

Pablo deve partire subito o morirà in questa puntata de Il Segreto dell'11 settembre 2020

Ignacio si è esposto per Pablo e insieme a Huertas sta cercando di trovare una via di fuga per il suo figlioccio. La situazione è però drammatica e Carolina dirà addio a Pablo molto prima di quanto si aspettasse. Il Capitano informa i Solozobal delle gravi conseguenze della testimonianza del ragazzo, che rischia di essere ucciso dai suoi compagni d'armi, dopo aver rivelato della rivolta. Don Ignacio deve quindi preparare la partenza del giovane immediatamente, senza aspettare più neanche un minuto.

Anticipazioni Il Segreto: Damian e Alicia complottano alle spalle di Matias

Matias è riuscito a fermare Damian e Alicia ma, come sospettavamo, solo momentaneamente. I due hanno intenzioni bellicose e vogliono colpire Tomas e Adolfo appena possibile e sfrutteranno il loro viaggio verso la fiera campionaria. Intanto anche Isabel si prepara alla partenza e con lei andrà Iñigo. Il Maqueda propone alla De Los Visos di trascorrere quei giorni come fossero una vera coppia ma la marchesa non sembra per nulla d'accordo con lui e lo rimette al suo posto.

Il Segreto Anticipazioni: Un nuovo nemico per Francisca

Intanto un nuovo nemico minaccia Francisca. Eulalia è arrivata per vendicarsi della sua parente e con lei c'è il suo fido Campuzano. I due organizzano una pericolosa trappola per la Montenegro. Le cose si complicano per la Dark Lady di Puente Viejo, costretta a rimanere ancora nascosta a casa di Isabel. Francisca comincia però a stancarsi di stare sempre rintanata a L'Habana e sospetta che sua cugina stia cercando di sabotarla in qualche modo. Per questo è convinta di dover tenere gli occhi ben aperti.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.