Il Segreto Anticipazioni 11 ottobre 2019: Isaac torna da Elsa ma la Laguna lo ama ancora?

Anticipazioni TV

Isaac può finalmente lasciare Antolina ma Elsa lo rivorrà nella sua vita, dopo tutto il male che ha subito?

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 11 ottobre 2019, Isaac fantastica su una nuova vita insieme a Elsa mentre Adela riceve un richiamo dalla scuola, che le ordina di cambiare i suoi metodi di insegnamento considerati troppo liberali e contrari al regime. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Isaac pensa a un futuro con Elsa in questa puntata de Il Segreto dell'11 ottobre 2019

Isaac ha svergognato e ripudiato Antolina, dopo aver scoperto le sue menzogne. La perfida bionda ha ingannato il povero Guerrero, costringendolo a sposarla. Ma la perfida bionda è stata scoperta. Alvaro ha infatti confessato la verità su di lei e il dottor Zabaleta ha confermato che al momento delle nozze, Antolina non era incinta. Isaac ed Elsa si sono così messi sulle tracce dell'amante della ragazza e in un paese vicino hanno trovato un certo Juanote, un giovane uomo molto malato. Il buon falegname ha così potuto fugare ogni dubbio. Il ragazzo conferma infatti di avere avuto rapporti intimi con Antolina, che – al tempo – si era presentata sotto falso nome. Isaac - ora che finalmente può liberarsi della consorte – fantastica su una nuova vita con la Laguna e spera che il cuore della sua Elsa batta ancora per lui.

Adela rischia di essere licenziata ne Il Segreto

Dopo il triste addio a Julieta e Saul, felici di lasciare Puente Viejo con Carmelo e Don Berengario scagionati, torna la serenità in casa Santacruz e Leal. Adela riceve però un richiamo importante e perentorio dall'amministrazione scolastica. Il consiglio accusa la maestra di insegnamenti liberali e contrari al regime e la invita a rivedere i suoi metodi. La moglie del sindaco rischierà grosso e finirà in grossi guai.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 7 al 13 ottobre 2019

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10