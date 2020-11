Il Segreto Anticipazioni 11 novembre 2020: Isabel e Ignacio decidono del futuro di Rosa e Adolfo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto. Le Trame della Soap, in onda su Canale5, rivelano che nell'episodio dell'11 novembre 2020, Donna Isabel e Don Ignacio sono d'accordo: Rosa e Adolfo devono sposarsi immediatamente!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata dell'11 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Donna Isabel, decisa a prendere in mano le redini del matrimonio tra Rosa e suo figlio Adolfo, si reca alla Villa per discuterne con don Ignacio e coglie l’occasione per riprendere velatamente Rosa per non averla informata subito della gravidanza. Tiburcio ancora non ricorda nulla della settimana in cui è scomparso, ma Estefania torna in città e continua a insistere di aver trascorso con lui quel periodo. Mauricio e il Capitano Huertas sono seduti alla locanda, quando Maqueda arriva in piazza sconvolto con una tragica notizia sulla marchesa de Los Visos...

Il Segreto Anticipazioni: Rosa e Adolfo devono sposarsi subito!

Francisca le sta dando del filo da torcere, ma anche la situazione famigliare inizia a farsi complicata e Isabel rischia seriamente di essere schiacciata dal peso dei guai. Ma la Marchesa, forte e combattiva, è pronta ad affrontare i suoi problemi uno ad uno. Partirà da Rosa Solozabal. La ragazza ha appena rivelato di aspettare un bambino da Adolfo, ma i due giovani non sono ancora sposati, vanno dunque affrettati i tempi. Isabel si reca a casa della nuora per parlare con Ignacio e ammonire Rosa, rea di non averla informarmata subito della gravidanza. Tutti insieme cercheranno di trovare un accordo per evitare il disonore legato ad una nascita fuori dal matrimonio.

Leggi anche Il Segreto Anticipazioni 3 novembre 2020: Don Ignacio costringe Adolfo a sposare Rosa...

Il Segreto Anticipazioni: Estefania minaccia il matrimonio di Tiburcio

Il povero Tiburcio continua a non ricordare nulla della settimana in cui è scomparso, ma c'è qualcuno che invece sembra ricordare perfettamente e rischia seriamente di metterlo nei guai rivelando il suo presunto tradimento. Stiamo parlando di Estefania, una misteriosa donna comparsa a Puente Viejo dopo il rientro del bottegaio, con un segreto sul conto dell'uomo: pare che lei e Tiburcio abbiano trascorso giorni di passione, mentre Dolores lo cercava disperata.

Qualcuno ha sparato a Isabel! Nella Puntata de Il Segreto dell'11 novembre 2020

Mentre Mauricio e il Capitano Huertas si intrattengono serenamente alla locanda, sopraggiunge Maqueda. L'uomo è disperato, urla e si sbraccia, parla di un dramma avvenuto all'Habana. Il sindaco e il Capitano non sembrano averci capito molto, ma l'uomo si calma tira un sospiro e chiarisce: Hanno sparato alla Marchesa De Los Visos, un colpo al cuore!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 9 al 15 novembre 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.