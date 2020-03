Il Segreto Anticipazioni 11 marzo 2020: Francisca è disperata! La Montenegro ha perso tutto

Anticipazioni TV

La tenuta di Donna Francisca è stata danneggiata irrimediabilmente dal veleno. Lola intanto esige da Prudencio la verità su quanto gli sta succedendo.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – mercoledì 11 marzo 2020 – il veleno versato nelle acque di irrigazione dei canali di Puente Viejo sta danneggiando anche la tenuta di Donna Francisca. La Montenegro è furiosa e corre immediatamente ai ripari. Lola esige da Prudencio spiegazioni in merito al suo comportamento. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

La Casona è in pericolo in questa puntata de Il Segreto dell'11 marzo 2020

La situazione a Puente Viejo sta diventando sempre più drammatica. Carmelo ha scoperto che il paese è stato avvelenato. Qualcuno ha sabotato i canali di irrigazione, gli animali stanno morendo e le persone cominciano ad ammalarsi. Il veleno arriva anche alla Casona e la tenuta di Francisca viene irrimediabilmente danneggiata. Un vero colpo per la Montenegro, che sarà costretta a correre ai ripari quanto prima e si servirà dell'aiuto di Mauricio, suo fedele braccio destro da sempre. Ma purtroppo per lei, non saranno solo questi i guai che dovrà affrontare. Presto qualcuno tornerà dall'ombra.

Il Segreto: Lola esige la verità da Prudencio

Prudencio è di nuovo nei guai. Armero è tornato a tormentarlo e il ragazzo non ha avuto il coraggio di confessarlo a Lola, per non guastare la sua felicità per le nozze. La ragazza ha però capito che qualcosa non va. Il comportamento di Marcela e le sue raccomandazioni di stare lontana dal suo fidanzato, hanno cominciato seriamente a preoccuparla. Cosa sta combinando l'Ortega e perché la sua amica la sta mettendo in guardia? La Mendana, preso coraggio, affronta Prudencio ed esige da lui la verità.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 9 al 15 marzo 2020.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.