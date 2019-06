Il Segreto Anticipazioni 11 giugno 2019: Fernando riuscirà a salvare Emilia e Alfonso?

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 11 giugno 2019, i sequestratori di Emilia e Alfonso chiamano Villa Montenegro per dettare le regole del rilascio dei due poverini. Fernando parla con uno dei malviventi. Riuscirà a liberare i poveri Castañeda? Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.35 su Canale5.

Le regole del riscatto di Emilia e Alfonso in questa puntata de Il Segreto dell'11 giugno 2019

Buone notizie per Maria e Raimundo. Emilia e Alfonso stanno per tornare a casa, parola di Fernando che si è messo in contatto con i sequestratori e ha svelato il luogo dove i due coniugi sono tenuti in ostaggio. Dopo l'infruttuosa irruzione nel luogo da lui indicato, il Mesia ha capito che i suoi “ex collaboratori”, stanno giocando sporco ed è pronto a trattare con loro in altra maniera. Non passa infatti molto tempo che i malviventi si mettono in contatto con la villa, facendo precise domande.

Fernando tratta con i sequestratori

I malviventi si mettono in contatto con Villa Montenegro certi di trovare un Fernando disposto a trattare. Il Mesia ovviamente non si fida più di quegli stessi uomini che aveva ingaggiato per tenere nascosti Emilia e Alfonso, con l'intenzione di riportare Maria a Puente Viejo. I termini delle trattative sono molto chiari e Fernando si mobilita per riportare a casa i poveri coniugi ma riuscirà davvero nel suo intento oppure il terribile nemico di Francisca ha in serbo qualche sgradita sorpresa?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 10 al 14 giugno 2019

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.