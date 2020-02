Il Segreto Anticipazioni 11 febbraio 2020: Dolores mette nei guai Don Berengario

Anticipazioni TV

Don Berengario ha confessato che Esther è sua figlia e Dolores lo racconta a tutto il paese.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – martedì 11 febbraio 2020 – Don Berengario ha confessato di avere una figlia e Dolores non si lascia scappare l'occasione di correre a spargere la notizia per tutta Puente Viejo. La pettegola del paese ha finalmente un vero scoop da raccontare agli amici. Ma vediamo insieme le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Don Berengario sotto accusa in questa puntata de Il Segreto dell'11 febbraio 2020

Il povero Don Berengario ha dovuto raccontare tutta la verità su Esther. Prima che in paese cominciassero a parlare di una sua ipotetica relazione con la nuova arrivata a Puente Viejo, il sacerdote ha confessato a Dolores, Marcela e Consuelo che la bella ragazza è in realtà sua figlia, nata dalla sua relazione con un suo antico amore, Marina. Berengario rivela di aver saputo dell'esistenza della ragazza solo da poco e ora ha intenzione di prendersi le sue responsabilità. Peccato che questo gesto di coraggio, scateni la lingua biforcuta di Dolores, notoriamente la pettegola del paese. La locandiera comincia infatti a far circolare la notizia mettendo padre e figlia sulla bocca di tutti. Don Berengario finirà così sotto accusa.

Il Segreto: Esther nasconde un segreto

Un padre ritrovato per la bella Esther, arrivata a Puente Viejo per conoscere il suo misterioso genitore. Ma la ragazza non è esattamente chi dice di essere. Spoiler infatti ci rivelano che la figlia del sacerdote non è giunta in paese solo per conoscere Don Berengario ma per – e soprattutto – ottenere del denaro. Insomma vedremo il religioso invischiato in una truffa bella e buona da cui potrebbe uscire davvero rovinato!

