Il Segreto Anticipazioni 11 dicembre 2020: Le condizioni di Raimundo potrebbero essere irreversibili!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata dell'11 dicembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 16.30 su Canale5, uno specialista visita don Raimundo, ma purtroppo non riesce a fare un pronostico preciso sulla sua salute. Le sue condizioni potrebbero essere irreversibili. Francisca continua a prendersi amorevolmente cura di Raimundo. L'Ulloa non è in grado di parlare, ma Francisca sa che nel profondo quello che fa viene apprezzato.

Il Segreto Anticipazioni: Lo stato catatonico di Raimundo permane

Le condizioni fisiche di Raimundo sono migliorate, è stato nutrito e curato. Francisca se ne sta prendedo cura con grande amore e, decisa a difenderlo, ha architettato anche un piano per allontanarlo da La Habana e dalle pericolose grinfie di Isabel. Purtroppo, se fisicamente Raimundo sembra essersi perfettamente rimesso, mentalmente il povero Ulloa, non da segni di ripresa. Lo stato catatonico in cui è stato ritrovato diverse settimane prima, permane e gli specialisti non sembrano trovare soluzione.

Lo stato di Raimundo potrebbe essere irreversibile, nella Puntata de Il Segreto dell'11 dicembre 2020

Francisca ha contattato medici esperti, ma dopo visite approfondite, nessuno di questi dottori è riuscito comunque a fare pronostici sulla durata di questa condizione di "incoscienza" di Raimundo, anzi, pare che lo stato dell'Ulloa possa essere addirittura permanente. L'uomo non ha particolari problematiche fisiche spiegabili e curabili con gli strumenti della medicina, il poverino vive le conseguenze di una forte trauma, uno shock spaventoso i dottori non possono che prenderne atto e consigliare a Francisca l'unica ricetta valida in loro possesso: l'amore.

Il Segreto Anticipazioni: Francisca spera di curare Raimundo con l'amore!

Francisca continuerà a prendersi cura del suo Raimundo, a guidarla è proprio la speranza che, garantendo una clima di serenità, il poverino possa pian piano uscire da questo stato di torpore. L'Ulloa non parla è ormai un vegetale, ma Francisca sa che in fondo può ancora sentire il suo amore. Mai come in questo caso, la sua presenza e il suo affetto, potrebbe rivelarsi l'unica medicina per suo marito.

