Il Segreto Anticipazioni 11 dicembre 2019: Antolina provoca un infarto a Elsa

Antolina vuole liberarsi di Elsa. Le rivela che Adela è morta, con l'intento di procurarle un infarto.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – mercoledì 11 dicembre 2019 – Antolina brucia di gelosia. Elsa è viva ed è tornata a casa. La terribile Ramos decide di approfittare della distrazione di Marcela per rivelare alla ragazza che Adela è morta. Il suo intento è quello di farla stare male, causandole un crepacuore. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.10 su Canale5.

Elsa torna a casa. A casa Guerrero si festeggia in questa puntata de Il Segreto dell'11 dicembre 2019

C'è aria di festa a casa Guerrero. Elsa è tornata a casa, viva! L'operazione è andata bene e la ragazza ora può tirare un sospiro di sollievo. I medici hanno però suggerito cautela: la Laguna deve affrontare una delicata convalescenza e sono da evitare forti emozioni. Per questo Marcela, Consuelo e Isaac organizzano una piccola festa in suo onore, per evitare che si stanchi e decidono di non rivelarle nulla sulla morte di Adela. Tra gli invitati al party c'è però un'oscura presenza: Antolina!

Il Segreto: Antolina cerca di uccidere Elsa causandole un infarto

Se a casa Guerrero è finalmente tornata la felicità dopo il ritorno di Elsa, Antolina non è certamente dello stesso umore. La Ramos ha sperato sino all'ultimo che l'operazione non andasse a buon fine e che la sua rivale perdesse la vita, stavolta senza sporcarsi lei le mani. Ma il destino è beffardo per l'ancora signora Guerrero anche se non è detta l'ultima parola. Consapevole della delicata convalescenza della Laguna, Antolina approfitta della distrazione di Marcela per avvicinarsi a Elsa e raccontarle, con molta semplicità, della morte della sua amica Adela. Per la ragazza è un colpo fortissimo e appena Isaac scopre quello che è successo, va su tutte le furie.

