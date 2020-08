Anticipazioni TV

Il Segreto Anticipazioni e Trame per la puntata del 11 agosto 2020 rivelano che Soledad rivelerà a Tristan di aver ucciso il loro padre: Salvador Castro!

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 11 agosto 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45 - dopo un duro confronto con Tristán, Soledad confessa che è stata lei ad uccidere il padre Salvador. Il giovane Castro, turbato, non capisce inizialmente le motivazioni della sorella, ma scoperta tutta la storia si ravvede e le offre il suo sostegno. Nel frattempo Don Anselmo vuole andare a confessare il segreto di Pepa a Donna Francisca, ma la Balmes riesce ad intercettare Arsenio, che la sconvolgerà con una rivelazione sul parroco: molti uomini hanno perso la vita per colpa sua. Al fine di poter continuare a praticare la professione di levatrice, Pepa si trova costretta a dover imparare a leggere e scrivere. Intanto Mercedes, segreta alleata di Donna Francisca, tenta di confortare Soledad. Felisia - che ha da poco lasciato il manicomio - va a trovare Angustias, chiedendole di ospitarla.

Il Segreto: Tristan vuole la verità sulla morte di suo padre

Dal ritrovamento di un anello appartenuto al defunto padre nei campi della Tenuta, Tristan cerca risposte sulla morte di Salvador Castro. Purtroppo le indagini non hanno finora dato esito positivo, tutte le persone interrogate hanno infatti confermato la versione ufficiale riguardo alla dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita l'uomo. Ma Tristan non ha intenzione di arrendersi...

Soledad confessa di aver ucciso suo padre, nella puntata de Il Segreto dell'11 agosto 2020

Dopo aver patteggiato con sua madre in favore di Soledad pretende sincerità dalla sorella, è per questo che interroga la giovane ancora una volta. Soledad, stanca di mantenere il segreto, ammetterà finalmente di aver ucciso il padre, lasciando Tristan sconvolto. Le ragioni della poverina, esasperata da anni di abusi, convinceranno però il ragazzo dell'inevitabilità del gesto. Scoperte infatti le violenze subite dalla sorella, Tristan si mostrerà solidale e comprensivo.

Il Segreto: Pepa alle prese con due complicate situazioni

Nel frattempo Pepa ancora in pensiero per la notte d'amore trascorsa con Tristan, si troverà ad affrontare altre due complicate situazioni. Da una parte Don Anselmo, deciso a rivelare il suo segreto, dall'altro Alberto, il nuovo medico, che insiste affinché la Levatrice impari a leggere e scrivere. Con il sacerdote non ci sarà altra via che il ricatto, informata infatti da un certo Arsenio di una macchia scura nel passato dell'uomo, Pepa minaccerà il prete per farsi giurare il silenzio. Per quanto concerne Alberto, Pepa si renderà conto delle giuste motivazioni che spingono il medico ad insistere: nel suo lavoro non è accettabile una condizione di totale analfabetismo.

Il Segreto: Felisia è la nuova alleata di Angustias!

Intanto Angustias riceve una visita inaspettata, la sua pericolosa amica Felisia ha lasciato il manicomio e le chiede ospitalità. La folle moglie di Tristan ha quindi una nuova grande alleata e Pepa ha le ore contate!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 10 al 14 agosto 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.