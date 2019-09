Il Segreto Anticipazioni 10 settembre 2019: Maria torna a Cuba

Anticipazioni TV

Maria, delusa da Francisca, ha deciso di lasciare la Casona e di tornare a Cuba insieme a Roberto e ai suoi bambini.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 10 settembre 2019, Maria teme che Francisca e Fernando continuino a manipolare la sua vita. Per salvaguardare il suo futuro e quello dei suoi bambini decide di seguire il consigli di Roberto e di tornare a Cuba. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Maria vuole tornare a Cuba in questa puntata de Il Segreto del 10 settembre 2019

Francisca e Fernando, per una volta alleati, hanno cercato di liberarsi di Roberto. Il Sanchez non ha però ceduto ai ricatti della matrona ed è corso ad avvertire Maria, dei piani della sua madrina e del Mesia per separarli. La bella Castañeda, stanca che la sua vita venga costantemente controllata dalla Montenegro e dal suo ex marito, decide di seguire i consigli del suo caro amico cubano. Si convince che l'unico modo per essere libera, è tornare a Cuba insieme a Roberto e ai suoi figli. Sarà una scelta che però le costerà molto caro.

Roberto mette nei guai Francisca ne Il Segreto

Con un colpo da maestro, Roberto è riuscito a fare scacco matto a Francisca. Il giovane Sanchez non ha solo rifiutato il denaro propostogli da Francisca per lasciare Puente Viejo ma è corso dalla sua amica per raccontarle tutto, scatenando la dura reazione della Castañeda. Con il suo intervento, Maria ha deciso di lasciare il paese e di tornare a Cuba, per ricostruirsi una vita lontana dalla sua madrina. Ma Roberto rischia di sottovalutare la matrona della Casona e potrebbe finire lui stesso nella terribile morsa di Francisca Montenegro.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 16.30.