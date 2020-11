Il Segreto Anticipazioni 10 novembre 2020: Maqueda sospetta della lealtà di Francisca a Isabel

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto. Le Trame della Soap, in onda su Canale5, rivelano che nell'episodio del 10 novembre 2020, Maqueda è preoccupato dell'alleanza stratta da Isabel con Francisca, le due donne infatti, faticano a trovare un punto in comune

Scopriamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 10 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Isabel ha informato Maqueda dell'alleanza con la Montenegro, ma l'uomo non sembra fidarsi. Effettivamente Donna Francisca ha in mente un piano per sbarazzarsi di donna Eulalia una volta per tutte, che proprio non sembra andare a genio a Isabel. Il patto tra le due donne è già in pericolo!

Il Segreto Anticipazioni: Francisca e Isabel stringono un'alleanza, Maqueda teme il peggio...

Donna Francisca e Isabel hanno giurato vendetta. Le due donne hanno scoperto che dietro ai loro problemi, c'è lo zampino di Eulalia Castro e, messo da parte l'antico astio, hanno deciso di fare fronte comune e di organizzare un piano per eliminare la loro nemica. Insomma le due Dark Lady sono già al lavoro e la Castro avrà pane per i suoi denti. Purtroppo due regine nello stesso regno, non possono convivere e Maqueda informato da Isabel sul patto stretto con l'Ex nemica, nutre molti sospetti e timori riguardo a questa alleanza

Isabel e Francisca non trovano un accordo. Nelle Puntata de Il Segreto del 10 novembre 2020

Le due signore non sono d'accordo, pur sforzandosi di fare fronte comune non sembrano condividere la stessa strategia. Francisca è machiavellica e le sue orchestrazioni hanno sempre riscosso grande successo, ma il suo fare prevaricatore non garba alla Marchesa. Isabel non si fida ancora completamente dell'alleata e teme che la cinica Francisca, una volta ottenuto il suo scopo, finirà per liberarsi anche di lei pur di riprendersi il trono che le spetta.

Il Segreto Anticipazioni: La verità sul confronto tra Francisca e Isabel

Anticipazioni settimanali rivelano di un tragico destino per la povera Isabel e alla luce di questo confronto con Francisca (che si è di recente anche procurata una pistola) è prevedibile pensare che l'assassina di Isabel possa essere proprio lei. Ma noi abbiamo un'altra ipotesi: Francisca e Isabel simulano lo scontro per giustificare la finta morte di Isabel e far credere ad Eulalia di essersi liberata di almeno una delle due nemiche, ma soprattutto di poter finalmente agire indisturbata per eliminare anche la seconda, Donna Francisca.

