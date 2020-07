Il Segreto Anticipazioni 10 luglio 2020: Francisca lascia morire Don Julian!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della Puntata de Il Segreto del 10 luglio 2020: Francisca impedisce a Don Julian di prendere le sue pillole. Il medico muore!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 10 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45, vedremo Don Julian colto da infarto proprio quando è sul punto di affrontare Francisca. La donna, crudelmente, lascerà morire il povero dottore rifiutando di somministragli le sue medicine. Poi per non far sorgere sospetti organizzerà a sue spese la veglia funebre per il medico. Nel frattempo Raimundo sarà vittima un brutale pestaggio...

Il Segreto: Don Julian scopre che Pepa non ha mentito e affronta Francisca

Grazie alla cartella clinica di Angustias la teoria di Pepa su Martin viene confermata e ora può raccontare tutto a Tristan. Ma Tristan non è in casa, è andato a fare visita ad Angustias in ospedale. Sconsolata, Pepa torna alla locanda, dove viene raggiunta Don Julian, che pretende una spiegazione per quello che ha fatto. Pepa, allora, gli rivela tutto, ma, il dottore non le crede: le prende il referto e minaccia di denunciarla. Salito in carrozza, però, legge la cartella clinica e si rende conto che la levatrice non sta mentendo. Così decide di affrontare Francisca. Purtroppo, durante il confronto, prima che possa parlarle di quanto ha scoperto, Don Julian viene colto da infarto.

Francisca è responsabile della morte di Don Julien, nella puntata de Il Segreto in onda il 10 luglio 2020

Don Julián muore, perché Donna Francisca gli impedisce di prendere le medicine di cui ha bisogno. Poi, fingendosi addolorata, la Montenegro organizza la veglia funebre del defunto a casa sua. Pronta a recuperare i documenti che don Julián le aveva preso, Pepa si propone di aiutare in casa Montenegro durante la veglia funebre. Donna Francisca, ignara che i documenti riguardanti Angustias siano conservati nella valigetta di don Julián, la consegna al sindaco, affinché la custodisca fino a che non verrà scelto un nuovo medico...

Il Segreto: Raimundo vittima di un brutale pestaggio

Emilia è preoccupata perché suo padre non è ancora rientrato dal viaggio a Villalpanda e va a denunciarne la scomparsa alla Guardia Civile. Poco dopo Raimundo viene ritrovato mezzo congelato a cavallo di un somaro: è stato picchiato a morte. Ma chi c'è dietro alla brutale aggressione? A chi ha pestato i piedi il povero Ulloa?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.