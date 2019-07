Il Segreto Anticipazioni 10 luglio 2019: Elsa e Alvaro pronti a vendicarsi di Antolina

Anticipazioni TV

Antolina è certa che Elsa stia tramando qualcosa con Alvaro ma Isaac le intima di non nominare mai più la Laguna a casa sua.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di mercoledì 10 luglio 2019, Elsa ha un mancamento e Alvaro la soccorre. Antolina è sicura che la Laguna e il dottore stiano tramando qualcosa ma Isaac le intima di non nominare mai più Elsa in casa sua. Julieta intanto è preoccupata per Prudencio e si dispera perché non riesce più a godersi un giorno d'amore con Saul. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Canale5.

Elsa ha un malore in questa puntata de Il Segreto del 10 luglio 2019

Dopo le estenuanti settimane passate a curare i malati, Elsa accusa tutta la stanchezza e ha un mancamento. Viene prontamente soccorsa da Alvaro che, per la prima volta, sembra volersi avvicinare alla ragazza e che le impone di riposarsi tutta la notte. La Laguna rincuora il buon Don Anselmo di non essere malata e il religioso tira un sospiro di sollievo nell'apprendere che la giovane eroina di Puente Viejo, non corre nessun rischio.

Antolina è certa che Elsa trami contro di lei

A casa Guerrero invece, Antolina non si lascia intenerire dalla bontà d'animo di Elsa. È certa che la sua nemica e il dottore stiano tramando contro di lei. Isaac però le intima di tacere e di non nominare più la Laguna in casa sua. Saul intanto informa Julieta che Prudencio è in fin di vita e che per salvarsi ha bisogno di una trasfusione. L'Uriarte è atterrita dal dolore. Tutto sembra remare contro al suo amore e lei e il suo compagno non fanno altro che parlare di minacce e morte, non più di matrimonio o figli. Troveranno mai la pace?

