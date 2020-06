Il Segreto Anticipazioni 10 giugno 2020: Isabel droga Francisca!

Anticipazioni TV

Anticipazioni Il Segreto Riassunto Puntata in onda su Canale5. Ecco la Trama della Soap episodio di Domani 10 giugno 2020.

Nelle anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – mercoledì 10 giugno 2020 – la rivalità tra Marta e Rosa non sembra destinata a risolversi nonostante Adolfo si sia impegnato con la più giovane delle sorelle Solozobal. Rosa non riesce infatti a perdonare sua sorella per averla tradita e continua a guardarla con sospetto. Intanto Isabel, temendo che Francisca voglia lasciare l'Habana, cerca di convincerla a restare con un trucchetto... della droga nelle sue tisane. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Anticipazioni Il Segreto: Adolfo si impegna a sposare Rosa

Don Ignacio ha messo in difficoltà Adolfo, chiamando il ragazzo alla Casona. Dopo aver scoperto che Rosa si è compromesso e prima di dare loro la sua benedizione, il Solozobal vuole scoprire le reali intenzioni del De Los Visos con sua figlia. Il giovane si assume tutte le sue responsabilità e dichiara di voler sposare Rosa quanto prima. La sua è una scelta obbligata dal codice d'onore con cui è stato educato ma il suo cuore appartiene a Marta, l'unica ad averlo davvero fatto innamorare.

Anticipazioni Il Segreto: Rosa contro Marta, lo scontro continua

Rosa è consapevole che Adolfo ama Marta e non lei ma non ha mai avuto intenzione di rinunciare al giovane di cui si è follemente innamorata. Anche senza amore, la Solozobal vuole a tutti i costi che il De Los Visos stia con lei e ha fatto in modo di incastrarlo: ha passato una notte d'amore con lui. Così facendo si è assicurata le nozze e la benedizione di suo padre. Rosa però continua a non voler perdonare Marta, che le ha rivelato di provare dei forti sentimenti per Adolfo e di non poterlo negare neanche dopo essersi fatta da parte. La guerra tra le due sorelle continua e sembra non essere, almeno nel breve periodo, destinata a esaurirsi.

Isabel droga Francisca per impedirle di “fuggire” in questa puntata de Il Segreto del 10 giugno 2020

Il mistero su Isabel e sulle sue reali intenzioni con Francisca si sta facendo sempre più avvincente. La Marchesa ha nascosto la lettera d'amore arrivata nella sua casa e Antonita comincia a temere che la sua padrona sia pronta a mettere a segno un colpo da maestro. E in effetti sembra proprio che la De Los Visos voglia agire. Dopo aver scoperto che Ignacio, in accordo con Ramon, non lascerà la Casona, Francisca è furiosa e molto delusa dell'operato della sua lontana parente. Minaccia quindi di lasciare l'Habana ma Isabel ha intenzione di impedirglielo con tutte le forze. Il suo non sarà solo un atto di persuasione ma proprio un tentativo di sabotare la Montenegro. Le somministrerà infatti delle droghe, mischiate alle sue tisane, per tenerla buona!

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.