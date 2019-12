Il Segreto Anticipazioni 10 dicembre 2019: E' stato Fernando!Raimundo accusa il Mesia dell'attentato a Francisca

Anticipazioni TV

Raimundo è convinto che Fernando abbia orchestrato l'attentato a Francisca e insieme a Irene indaga per scoprire la verità.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – martedì 10 dicembre 2019 – l'attentato a Francisca ha riaperto la faida tra la Montenegro, Severo e Carmelo. Raimundo è convinto che dietro a tutto questo ci sia lo zampino di Fernando e con l'aiuto di Irene tenta di smascherare il nemico. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.10 su Canale5.

Raimundo accusa Fernando dell'attentato in questa puntata de Il Segreto del 10 dicembre 2019

Francisca è sopravvissuta all'attentato grazie all'intervento di Mauricio. Il Godoy ha protetto la sua signora a costo della sua vita e ora, con lui infermo, tocca a Raimundo trovare il colpevole. L'Ulloa ha tentato invano di scoprire qualcosa di più dal capomastro ma lui non sa assolutamente chi sia l'uomo che ha sparato alla Montenegro. Raimundo comincia così a pensare su chi abbia voluto liberarsi di sua moglie e nella sua mente compare un nome: Fernando. Il Mesia avrebbe tutto l'interesse di liberarsi della sua antica nemica, riuscendo così a mettere le mani su Maria senza che nessuno lo intralci.

Il Segreto: Fernando ossessivo con Maria a L'Habana

Fernando non sospetta di essere entrato nel mirino di Raimundo, che intanto ha chiesto a Irene di aiutarlo a mediare tra Carmelo, Severo e Francisca. Il Mesia, ripresosi dal lutto, ha portato con sè Maria a L'Habana, dopo precisa richiesta dello stesso Ulloa. L'atteggiamento di Fernando nei confronti della sua ex moglie, assume ogni giorno di più degli strani connotati. La Castañeda è sempre più isolata e potrebbe rischiare grosso, da sola in casa con il suo violento ex consorte.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 9 al 15 dicembre 2019.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.