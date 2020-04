Il Segreto Anticipazioni 10 aprile 2020: Garcia Morales salva Puente Viejo. E' un miracolo

Anticipazioni TV

Garcia - Morales, prima di morire, ha dato ordine ai suoi uomini di fermare l'inondazione. Puente Viejo è salvo.

Nelle anticipazioni de Il Segreto della puntata di oggi – venerdì 10 aprile 2020 – si riaccendono le speranze per Puente Viejo. Garcia – Morales, prima di morire, ha dato ordine ai suoi uomini di fermare l'inondazione del paese. Vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Il miracolo di Garcia – Morales in questa puntata de Il Segreto del 10 aprile 2020

Dopo la puntata speciale con il flashback ricco di commozione, Francisca sta per lasciare Puente Viejo. Una notizia ferma però il suo cammino. C'è speranza che il paese non venga completamente distrutto. Garcia – Morales ha fatto infatti un vero e proprio miracolo. Il sottosegretario, pentito di aver causato morte e infelicità, è riuscito a strappare Esperanza e Beltran dalle mani di Fernando ma purtroppo a scapito della sua stessa vita. Prima però di morire, il Morales ha ordinato ai suoi uomini di fermare le acque della diga e di salvare il borgo,

Il Segreto anticipazioni: Puente Viejo è salvo?

Un barlume di speranza si fa largo nei cuori degli abitanti di Puente Viejo. Se davvero Garcia – Morales è intervenuto per fermare l'inondazione allora il paese può salvarsi. Il tempo è però tiranno e Francisca e Carmelo si mettono subito all'opera. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano però che Fernando Mesia non ha smesso di tramare contro i suoi nemici e se l'inondazione verrà fermata, ha in serbo un'altra sorpresa ben più violenta.

