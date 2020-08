Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 1° settembre 2020. Nell'Episodio della Soap, scopriremo come Marta tenterà di sottrarsi alle pene d'amore causatele dall'imminente matrimonio tra Rosa e Adolfo!

Torna in onda Il Segreto con le Puntate Inedite dell'ultima stagione della soap. Scopriamo cosa rivelano le Trame dell'Episodio del 1 settembre 2020, alle 15.40 su Canale5. Nella Puntata, Marta chiede a Don Ignacio di poter lavorare in fabbrica e lui capisce che la sua amata figlia sta cercando di distrarsi da qualche pensiero che la tormenta. Pronto ad aiutarla, accetta quindi di offrirle un impiego come contabile. Marta è felice, ma fa presente al padre che preferirebbe partecipare al progetto per la produzione dei nuovi barattoli. Raimundo nel frattempo, incontra Antonita con un cesto pieno dei fiori preferiti da sua moglie Francisca e i suoi sospetti si rafforzano. Damian propone ad Alicia l’idea di assaltare e svaligiare il furgone che trasporta il denaro per le banche. La ragazza gli chiede però di ascoltare anche Matias prima di prendere decisioni.

Marta si getta completamente nel lavoro per dimenticare, nella puntata de Il Segreto del 1° settembre 2020

Rosa ha fatto di tutto per accelerare le sue nozze con Adolfo e sembra finalmente essere arrivata al suo obiettivo. Le famiglie hanno dato il loro ok e presto saranno marito e moglie. La festa per il loro fidanzamento è imminente e manca solo un unico dettaglio. Rosa chiede a Marta di farle da damigella d'onore e la ragazza, sebbene innamorata del futuro sposo di sua sorella, decide di accettare. La situazione si fa ancora più complicata quando il padre la invita a parlare in occasione della festa di fidanzamento, la ragazza si rende conto di aver bisogno di una via di fuga che le permetta di non pensare e di riuscire a sopportare le pene d'amore...

Marta si getta infatti completamente nel lavoro. La ragazza chiede a suo padre un'occasione nell'azienda di famiglia e il Solozobal, preoccupato per il visibile tormento della figlia, accetta di concederle il suo aiuto offrendole un impiego nel settore contabile. Marta è felice e molto grata al genitore, ma gli fa anche presente che preferirebbe lavorare al nuovo progetto riguardante della produzione dei barattoli. Verrà accontentata?

Anticipazioni Il Segreto: Antonita conferma i sospetti di Raimundo

Raimundo non ha intenzione di gettare la spugna. Troverà Francisca! Dopo che Mauricio gli ha rivelato che Isabel ha comprato alcuni dei terreni appartenuti alla Montenegro ma soprattutto dopo aver scoperto che la Marchesa e sua moglie sono parenti, l'Ulloa comincia a sospettare che la nuova proprietaria de L'Habana sappia più di quanto dice di sapere. A confermare i suoi sospetti sarà Antonita, la ragazza tradirà involontariamente il segreto della sua padrona: la cameriera non riuscirà infatti a dare una giustificazione convincente a Raimundo che la sorprenderà a raccogliere nel bosco i fiori preferiti della sua Francisca.

Il Segreto: Damian pianifica una pericolosa azione criminale. Matias sarà d'accordo?

Damian, amico del defunto Cosme, cercherà di coinvolgere Matias e Alicia in un'azione criminale che funzioni da monito per gli egoisti Signori di Puente Viejo. Il giovane mediterà infatti di rovinarli economicamente pianificando un assalto al portavalori della banca. Fortunatamente, prima di agire, Isabel dirà al complice di voler sentire Matias. Vi anticipiamo che il ragazzo non si mostrerà disposto ad assecondare l'azione dei compagni!

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.