Il Segreto Anticipazioni 1 ottobre 2019: Roberto fa una misteriosa telefonata

Roberto fa una misteriosa telefonata per organizzare la fuga da Puente Viejo e il suo interlocutore gli garantirà l'aiuto necessario.

Nella puntata de Il Segreto di martedì 1 ottobre 2019 scopriremo chiaramente le intenzioni di Roberto Sanchez: lasciare Puente Viejo per fuggire a Cuba insieme a Maria e i suoi figli, a dispetto di quanto promesso a Francisca. Nel frattempo Isaac è ancora sulle trecce di Alvaro, dopo che l'uomo ha abbandonato sull'altare la Laguna rubandole tutto il denaro. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda su Canale 5 a partire dalle 16.10.

Roberto organizza la fuga da Puente Viejo, nella puntata de Il Segreto dell'1 ottobre 2019

Roberto è intenzionato a lasciare Puente Viejo, consapevole che Francisca, benché abbia promesso di non farlo, tenterà ancora di interferire nella vita di Maria e di conseguenza anche in quella di coppia. E' per questo che in accordo con la Castañeda sta organizzando un'altra fuga che permetta ad entrambi, insieme ai piccoli Esperanza e Beltran, di tornare a Cuba. Nella puntata in onda lo vedremo contattare telefonicamente una misteriosa persona, che si dirà pronta ad aiutare la coppia a portare termine il progetto. Il comportamento del Sanchez purtroppo desterà dei sospetti in Mauricio. Il Capomastro andrà in fondo alla questione?

Il Segreto: Isaac sulle tracce di Alvaro

Isaac è corso in aiuto di Elsa, senza esitare. La ragazza però è inconsolabile. È la seconda volta che la poverina perde l'uomo che avrebbe dovuto sposare e stavolta è caduta nella trappola di un impostore che l'ha lasciata sola e povera. Il dottore è scappato con tutti i suoi soldi, frutto della vendita delle sue proprietà. Il Guerrero è furioso e le promette di ritrovare il farabutto e di fargliela pagare. Il buon Isaac infatti, pronto a vendicare l'onore della sua amata, si mette immediatamente alla ricerca del medico.

