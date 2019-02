Il Segreto Anticipazioni 1 marzo 2019: Antolina dice ad Amancio che sposerà Isaac

Nella puntata de Il Segreto di venerdì 1 marzo 2019, Antolina rivela ad Amancio che sposerà Isaac. La terribile ex domestica persevera nel voler distruggere Elsa. Il Laguna non reagisce con rabbia alla notizia ma chiede alla figlia di tornare con lui a casa. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale 5.

Antolina non sembra aver gradito l'arrivo di Amancio a Puente Viejo. L'ex domestica dei Laguna si sta dimostrando sempre più inquietante e la presenza del padre di Elsa in paese, peggiora la situazione.

Antolina informa Amancio del suo matrimonio in questa puntata de Il Segreto dell'1 marzo 2019

Antolina non molla la presa su Elsa e ha tutta l'intenzione di liberarsi di lei una volta per tutte. L'arrivo di Amancio a Puente Viejo potrebbe rovinare i suoi piani ma con astuzia, l'ex domestica rivela al Laguna i suoi progetti. Sta per sposare Isaac da cui aspetta un bambino. Diversamente da quanto credeva, la reazione dell'uomo è estremamente tranquilla. Nessuna rabbia nel sapere che l'uomo che sua figlia ama, aspetta un figlio da un'altra, con la quale sta per convolare a nozze. Antolina, stupita e irritata di questo, deciderà di raccontare l'ennesima bugia a Marcela, dicendole che il nuovo arrivato è andato su tutte le furie.

Amancio chiede a Elsa di seguirlo a casa

La scoperta che Isaac sta per sposare Antolina e che Elsa potrebbe rimanere sola e infelice, spinge Amancio a chiedere alla figlia di seguirlo a casa. Padre e figlia si sono ricongiunti e per la bella Laguna sarà difficile dire di non al genitore da poco ritrovato. La ragazza sceglierà di rimanere e combattere per il suo amato o tornerà negli agi della sua casa d'infanzia?

