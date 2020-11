Il Segreto Anticipazioni 1 dicembre 2020: Alicia nasconde un pericoloso fuggitivo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata dell'1 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.45 su Canale5, Manuela tenta di riavvicinarsi a Encarnacion, ma lei non vuole contatti con la Villa, di nessun tipo. Intanto, in casa sua, Alicia nasconde Damian. Tutti sono convinti che donna Francisca voglia suicidarsi insieme a Raimundo, in un ultimo gesto romantico e liberatorio. Marta torna a Puente Viejo con una grande notizia...

Una Vita Anticipazioni: Matias non si è limitato a tradire i suoi compagni, ha infangato la reputazione di Alicia

Isidoro ha rivelato ad Alicia che Matias è un collaborazionista al servizio del Governo. La ragazza però è sembrata restia a credere alle parole dell'uomo, ma nel giro di poco, le affermazioni di Isidoro vengono confermate dall'arresto di Damian. Matias purtroppo non si è limitato a tradire i suoi vecchi compagni di lotta, ha anche fatto passare la Urrutia per una spia, cosa che Alicia non può certo tollerare.

Alicia da rifugio a Damian, nella Puntata di Una Vita dell'1 dicembre 2020

E' per sconfessare le parole del suo Ex amante che, scoperta la fuga dal carcere di Damian, decide di dargli rifugio in casa sua. La ragazza, anche lei vittima del doppio gioco di Matias accetta infatti di aiutare il compagno rivoluzionario. Ma non sarà questo l'unico problema che Alicia e sua madre dovranno affrontare, Jesus è in carcere con l'accusa di omicidio ed Encarnacion continua ostinatamente a rifiutare il ritorno a casa Solozabal e dunque il suo vecchio lavoro, tutto questo nonostante l'insistenza di Manuela che tenta da giorni di riavvicinarsi.

Una Vita Anticipazioni: Francisca sta per compiere un gesto estremo

All'Havana, Francisca, disperata per le condizioni di Raimundo, sembra aver preso una drastica decisione e chiede il supporto del fidato Mauricio. La Signora ha deciso di morire insieme a suo marito, un suicidio è l'ultimo estremo gesto romantico pianificato da Francisca. La voce però ha iniziato a circolare in paese e sono tutti preoccupati per la coppia e si domandano se Francisca andrà davvero fino in fondo.

