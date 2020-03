Il Segreto Anticipazioni 1 aprile 2020: Ecco dove si nasconde Fernando. La vendetta di Puente Vejo è vicina

Anticipazioni TV

Gli uomini di Mauricio hanno trovato il nascondiglio del Mesia e tutti sono pronti a prendersi la loro vendetta contro il terribile assassino.

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che nella puntata di domani – mercoledì 1 aprile 2020 – gli uomini di Mauricio hanno scoperto dove si trova Fernando e sono pronti a stanare il Mesia. Tutti si organizzano per prendersi la loro vendetta nei confronti del figlio di Olmo. In prima linea ci sono Maria e la sua famiglia, pronti a scoprire dove l'assassino nasconde Esperanza e Beltran. Vediamo insieme nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Fernando è stata scoperto in questa puntata de Il Segreto dell'1 aprile 2020

Si intravede uno spiraglio di luce nelle anticipazioni de Il Segreto. Fernando Mesia potrebbe finalmente cadere in trappola. Gli uomini di Mauricio hanno trovato il nascondiglio del figlio di Olmo e sono pronti a entrare in azione. Il Mesia sta per affrontare la vendetta di Puente Viejo, spaventato per troppo tempo dal suo terribile nemico. Per causa sua infatti il paese sta per essere inondato e Maria ha perso le tracce dei suoi figli. Le preziose confessioni di Garcia – Morales sono servite per comprendere che cosa abbia in mente Fernando ma si sa, il terribile nemico numero 1 di Donna Francisca ha sempre degli assi nella manica.

Il Segreto anticipazioni: tutti contro Fernando

La vendetta di Puente Viejo è vicina o almeno così sembra, visto che il nascondiglio di Fernando è stato trovato. Maria e Donna Francisca sono pronte ad affrontare il Mesia e a salvare Esperanza e Beltran, così come lo sono Emilia e Alfonso tornati in paese – con un grosso rischio – per aiutare i loro figli. Tutti insieme organizzano un piano per incastrare il figlio di Olmo ma le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che altri colpi di scena coinvolgeranno Francisca e i suoi.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 30 marzo al 4 aprile 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.