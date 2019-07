Il Segreto Anticipazioni 1 agosto 2019: Fernando mette in difficoltà Roberto

Anticipazioni TV

Fernando non sopporta la presenza di Roberto e ha un piano per metterlo in difficoltà. Purtroppo per il Mesia, il Sanchez ha un asso nella manica.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di giovedì 1 agosto 2019, Carmelo teme che Don Berengario riveli a tutti del loro assassinio mentre Antolina vede sfumare tutti i suoi tentativi di infamare Alvaro ed Elsa. Fernando invece cerca di mettere in difficoltà Roberto, organizzando una festa in suo onore ma il Mesia ha fatto male i suoi conti. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Canale5.

Antolina non riesce a liberarsi di Alvaro nella puntata de Il Segreto dell'1 agosto 2019

Antolina sta facendo di tutto pur di liberarsi di Alvaro e di conseguenza anche di Elsa. I due giovani - ormai molto affiatati – non sembrano voler abbandonare il paese e anzi il dottore ha accettato il nuovo lavoro da parte di Carmelo. La spietata signora Guerrero ha tentato anche di diffamare il medico ma a Puente Viejo hanno tutti grande stima sia di lui che della Laguna, dopo quanto hanno fatto in occasione dell'epidemia. Intanto proprio Carmelo teme di essere scoperto. Don Berengario è infatti preda dei sensi di colpa e potrebbe da un momento all'altro confessare il loro omicidio.

Fernando tenta di mettere in difficoltà Roberto ne Il Segreto

Alla Casona, Fernando continua a nutrire gelosia nei confronti di Roberto. L'attaccamento di Maria al suo amico è preoccupante e il Mesia escogita un piano per liberarsi di lui. Organizza una festa in suo onore per metterlo in difficoltà ma il Sanchez non si lascia minimamente intimidire. Roberto è infatti un eccellente “chaperon” oltre che un buon oratore e intrattiene in maniera eccellente i suoi ospiti e coinvolge in un romantico ballo, Maria. Fernando ovviamente andrà su tutte le furie e ugualmente Francisca non gradirà questa vicinanza tra il nuovo arrivato e la sua figlioccia. Si prevede dunque un'inaspettata alleanza tra i due signori di Puente Viejo!

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.

