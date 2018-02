Il ritorno di Montalbano: fra arresto e matrimonio - Presentati i due nuovi film

La più pregiata serie della televisione italiana torna a febbraio con due episodi: La giostra degli scambi il 12 febbraio, tratto dall’omonimo romanzo di Camilleri, e Amore il 19, opera di cucitura di due diversi racconti, tratti dalle raccolte Un mese con Montalbano e Gli arancini di Montalbano. Il commissario è una certezza di questi anni, ormai sono diventati venti, mette a segno ascolti sontuosi a ogni replica. Gli ultimi due episodi, quelli inediti dello scorso anno, hanno superato il 41% di share e il 46, rispettivamente. Ma il vero fenomeno sono le repliche, in totale siamo quasi a 200 passaggi per i 32 episodi, un’eccezionalità con ascolti dal 20% al 41%, risultati che sarebbero confortanti anche per fiction inedite.

Merito naturalmente del personaggio e del linguaggio lieve creato da Andrea Camilleri, che lo rende altrettanto affidabile anche in libreria. La corazzata Palomar, loro anche altre produzioni importanti come Braccialetti rossi e I delitti del BarLume, sforna ormai da tempo due veri e propri film, durata poco meno di due ore, che vengono centellinati da Rai Uno ogni anno.

Il produttore Carlo Degli Esposti ricorda come tutto sia nato: “ho scoperto i romanzi andando a trovare quella donna straordinaria che era Elvira Sellerio, editrice palermintana, che mi disse di leggere subito dei romanzi appena pubblicati, perché sarebbero stati una fiction pazzesca. Poi incontrai Andrea Camilleri, quindi Alberto Sironi per dirigerli, Luca Zingaretti per interpretarli, e a susseguirsi un catena che culmina con il protagonista della nuova puntata, Fabrizio Bentivoglio, e una famiglia che unisce qualità industriale e affetto, partecipazione a un progetto. Da megalomane penso ogni giorno a come rendere eterno Montalbano”.

In questi vent’anni sono andati in onda 32 episodi, in RAI piace chiamarli film, mentre Rai Fiction è nata insieme alla serie, come ricorda la direttrice Eleonora Andreatta. “Si tratta del campione delle nostre produzioni, con una qualità che migliora nel tempo. Grazie alla meravigliosa scrittura di Camilleri in 60 paesi del mondo l’immagine veicolata dell’Italia non è solo quella della criminalità organizzata. È un uomo credibile, con i difetti che ormai conosciamo tutti e che lo rendono umano, in una Sicilia dalle grandi bellezze e un fascino arcaico. Questi due nuovi episodi mi sono sembrati fin dalla lettura della sceneggiatura stupefacenti, penso che lo saranno anche per il pubblico. Riserveranno delle sorprese, a partire dall’inizio con l’arresto di Montalbano”.

Nel materiale promozionale appare anche la fidanzata Sonia Bergamasco in vestito da sposa, tanto da far pensare a un possibile matrimonio, finalmente, per il commissario scapolone. “Pensate quello che volete”, ha risposto Degli Esposti con un sorriso sornione.

“Dopo vent'anni mi chiedono se mi diverto ancora”, dichiara il regista di tutti gli episodi, Alberto Sironi. “Rispondo che è un privilegio mettere in scena le cose che scrive Camilleri: non si può fare un bel film senza una sceneggiatura di livello. Ci sono poi elementi decisivi come la musica di Franco Piersanti, la scenografia, e molto altro, senza il quale il film non starebbe in piedi. Va così bene perché il mestiere di ciascuno messo insieme ha funzionato”.

Ma cosa ne pensa il Commissario Salvo Montalbano in persona, ovvero Luca Zingaretti? “Sono molto orglioso dei due nuovi film, mi sono sembrati veramente belli, per la bellezza delle storie e per il fatto che tutti quelli che vengono a lavorare con noi - come Fabrizio Bentivoglio - ci aiutano a dare sempre il meglio, a non dormire sugli allori. Sono due episodi che parlano d’amore, un bel messaggio di questi tempi in cui tutti sono impauriti dalla crisi economica che dura da troppi anni, e a poche ore di gommone dei disperati muoiono provando a scampare alle guerre, oltre al terrorismo che ci viene in casa. In questi due film si parla di amori anche sbagliati, ma è decisivo il potere salvifico dell'amore."

Sonia Bergamasco ha una teoria su come stia in piedi il rapporto d’amore fra Livia e Salvo. “il segreto è l’intensità del rapporto, fra due personalità molto indipendenti, che si trovano spesso a distanza. Salvo ha desidera anche la solitudine e il mare davanti a lui”. Mentre la new entry Fabrizio Bentivoglio ha trovato un ambiente “molto accogliente, un gruppo di lavoro così affiatato che si capisce con uno sguardo, è stato semplice intonarsi, usando la chiave della lingua di Camilleri, a cui ho prestato parecchia attenzione”.

Ci saranno sorprese, quindi, da un arresto sorprendente dello stesso Montalbano, proprio all’inizio della Giostra degli scambi, a un possibile matrimonio in vista. Pensate che la fidata cameriera Adelina, la padella non la usa solo per la pasta al forno tanto amata, ma anche per stendere i visitatori inattesi. Il commissario Montalbano è sempre lui, non si cambia o si discute: “cambiare la macchina dopo 21 anni, la tanto amata Tipo? Ci abbiamo anche provato, ma i telespettatori ci hanno sommerso di lamentele”. Parole di Alberto Sironi.

Appuntamento su RAI Uno il 12 e il 19 febbraio con due film inediti della serie con protagonista Il Commissario Montalbano.