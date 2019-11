Il Processo Anticipazioni: stasera su Canale 5 la prima puntata della Fiction con Vittoria Puccini

Anticipazioni TV

Al via stasera il legal thriller che vede nel cast Vittoria Puccini e Francesco Scianna. Scopri la trama ufficiale della prima puntata.

Al via stasera, venerdì 29 novembre, in prima serata su Canale 5, Il Processo, la nuova Fiction Mediaset che vede nel cast Vittoria Puccini e Francesco Scianna. La serie, un legal thriller diretto da Stefano Lodovichi diviso in 8 episodi per 4 prime serate, è ambientata a Mantova e racconta di un drammatico evento: l’omicidio brutale della diciassettenne Angelica (Margherita Caviezel).

Il Processo: La Trama ufficiale della Fiction

In un fiume della provincia di Mantova viene rinvenuto il corpo esanime di una ragazza. Lei si chiamava Angelica, ed aveva soltanto diciassette anni quando qualcuno l'ha barbaramente assassinata. Il tragico e macabro evento scuote chiunque, soprattutto Elena Guerra (Vittoria Puccini), la pm a cui sono state affidate le indagini e che scopre di avere un legame con la vittima. Ha inizio l'udienza, e c'è un'unica imputata: l'algida Linda Monaco (Camilla Filippi), la quale assume per la sua difesa il giovane ed ambizioso avvocato Ruggero Barone (Francesco Scianna). Il processo terrà tutti con il fiato sospeso fino alla fine, e, al termine di esso, nessuno sarà più lo stesso.

Il Proccesso: Anticipazioni della prima puntata di stasera

La stacanovista PM Elena Guerra ha deciso di dare un'altra opportunità al suo matrimonio seguendo il marito a New York, e accettando di mettere da parte il suo lavoro. Ma un nuovo caso si affaccia all'orizzonte e stavolta, per Elena, la vittima non è una qualsiasi. Decisa a trovare l'assassino, la PM inizia subito le indagini e scopre che la ragazza era in un giro di escort che gestiva con il suo amante Claudio Cavalleri (Michele Morrone), marito di una certa Linda, figlia di uno degli uomini più potenti della città, Gabriele Monaco Tommaso Ragno. Quando però Cavalleri si uccide, lasciando una confessione che lo scagiona, i sospetti di Elena si concentrano proprio sulla moglie dell'uomo, difesa da un rampante avvocato Ruggero Barone. Elena se lo sente: è lei che ha ucciso Angelica e farà di tutto per dimostrarlo, anche contro il parere di suo padre, il famoso magistrato antimafia Giancarlo Guerra (Roberto Herlitzka). Tra Ruggero ed Elena comincia una guerra spietata. Una sfida a colpi di testimonianze, prove, passi falsi e indagini senza sosta.



Il Processo: Il Processo - Trailer della Fiction di Canale 5

La prima puntata de Il Processo va in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21.20.