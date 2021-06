Il pranzo è servito: da lunedì 28 su Rai 1, orario e novità del programma di Flavio Insinna

Anticipazioni TV

Novità, cast, regolamento e data di messa in onda della nuova versione de Il pranzo è servito con Flavio Insinna, prossimamente su Rai 1.

Il pranzo è servito, il leggendario programma ideato e condotto da Corrado nella sua prima edizione, andata in onda per otto stagioni sulle rete Mediaset, ereditato poi da Claudio Lippi e Davide Mengacci fino al 1993, sta per tornare, stavolta su Rai 1, con la conduzione di Flavio Insinna. Cosa cambierà e cosa resterà uguale? A gudicare dalle foto pubblicate su Instagram da Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e donne, nonché Professoressa de L'Eredità, che affiancherà Insinna, sembrerà di fare un tuffo nel passato, perché dal logo alle postazioni dei concorrenti, alla celebre ruota dei piatti, niente è cambiato. La data di inizio è lunedì 28 giugno alle 14.

La scenografia è stata allestita nell'altrettanto storico Teatro delle Vittorie a Roma, ma c'è una novità: l'inserimento del gioco telefonico che sembra al momento l'unico cambiamento sul vecchio format, inserito per coinvolgere il pubblico a casa. Non mancherà ovviamente il maggiordomo, che all'epoca di Corrado fu lo straordinario attore e macchiettista napoletano Vittorio Marsiglia, e che oggi sarà il bravissimo comico Maurizio Lastrico. La regia è di Vittorio Fagioli.

Tutto è pronto, insomma, per il primo giro di ruota, che magari farà versare una lacrimuccia ai meno giovani di noi spettatori, che però c'erano quando tutto cominciò...E se volete partecipare come concorrenti, dovete recarvi sul sito di Rai Casting per scoprire come fare.