Il Paradiso delle Signore, tutto su Gloria Radulescu che interpreta Marta Guarnieri: Vita Privata e Curiosità

Gloria Radulescu è la bellissima e bravissima attrice che interpreta Marta Guarnieri nell’amata soap opera Il Paradiso delle Signore. Nata a Roma nel 1991, dal padre di origine romene e dalla madre italiana, Gloria ha sviluppato precocemente la sua passione per la recitazione grazie all’influenza materna.

Sua madre, infatti, ha diretto una compagnia teatrale con sede in Puglia, coinvolgendo la comunità locale in una serie di appassionanti spettacoli che hanno finito per colpire profondamente la piccola Gloria. Da bambina, la Radulescu è cresciuta a Corato, in provincia di Bari. Questi anni sono segnati dalla paura del ripetersi di una terribile crisi respiratoria, che ha colpito Gloria a soli due anni.

Conclusi gli studi al liceo artistico, l’attrice decide di partecipare a Miss Italia nel 2012, senza arrivare sul podio. Dal 2013, Gloria si dedica completamente al suo sogno e studia recitazione a Roma. Iniziano così una serie di comparse in Provaci ancora prof!, Un passo dal cielo e poi le presenza fisse in Non dirlo al mio capo e Le tre rose di Eva. Nel 2018, la Radulescu entra nel cast de Il Paradiso delle Signore nel ruolo della bella ereditiera Marta Guarnieri.

Gloria è una grande appassionata di sport e ha praticato equitazione, danza, pallavolo e tennis nonostante debba essere molto attenta all’asma da smog. L’attrice è molto attiva su Instagram ma è anche molto attenta a non condividere informazioni sulla sua vita privata. Nessuno, infatti, sa se la Radulescu è fidanzata.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.