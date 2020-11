Il Paradiso delle Signore, tutto su Giuseppe Zeno, l'attore che interpretava Pietro Mori: vita Privata, Carriera e Curiosità

Anticipazioni TV

In molti lo ricordano ancora come il Pietro Mori della serie Il Paradiso delle signore, prima che diventasse una soap opera pomeridiana. Cosa sta facendo, chi è, dove è finito Giuseppe Zeno?

Giuseppe Zeno è un perfetto figlio del sud, con le radici gustosamente in equilibrio fra Napoli, dove è nato, nello specifico a Ercolano, e Vibo Marina, in Calabria, dove ha trascorso buona parte dell’adolescenza, diplomandosi infine all’Istituto Tecnico Navale di Pizzo Calabro.

Da Capitano di lungo corso ad attore, Giuseppe Zeno

Un Capitano di lungo corso, quindi, in senso letterale, ma anche nel senso più poetico ed esistenziale. Basti pensare che, nonostante abbia poco più di 40 anni, sono già decine le serie, i programmi televisivi, i film e gli spettacoli teatrali a cui ha partecipato. L’amore per la recitazione l’ha portato a formarsi all'Accademia d'Arte Drammatica di Varsavia.

L’esordio arriva alla fine degli anni ’90, con ruoli di contorno al cinema e in televisione, con il debutto a teatro ne Le troiane di Euripide. Un attore completo fin dagli inizi, quindi, caratterizzati da tournée teatrali in Sud America a fine secolo. Il primo ruolo di peso arriva in tv grazie a Incantesimo, seguito da un paio d’anni nel mitico Un posto al sole, una vera palestra, anche perché ha interpretato un pugile, Armando.

Quindi, sempre in televisione, la miniserie per Canale 5, L’onore e il rispetto di Salvatore Simperi, nel 2006, seguito da Assunta Spina di Riccardo Milani, questa volta per la Rai.

Poi ancora successi da prima serata, come Gente di mare 2, Pane e libertà di Alberto Negrin, L’onore e il rispetto - parte seconda, Rossella, Squadra antimafia - Palermo oggi, camorrista napoletano fidanzato di Rosy Abbate. Ancora serie di mafia, con Il clan dei camorristi nel 2013, ispirato alla vicenda del cosiddetto Sandokan, boss del clan dei Casalesi, quindi l’anno dopo Le mani dentro la città, con al centro la ‘Ndrangheta a Milano.

Giuseppe Zeno, ovvero il Pietro Mori de Il Paradiso delle signore

Arriviamo a questo punto al 2015, anno decisivo per il suo ruolo di Pietro Mori, uno dei protagonisti, accanto a Giusy Buscemi e Alessandro Tersigni, della serie televisiva Il Paradiso delle signore, diretta da Monica Vullo, nonché liberamente e lontanamente ispirata al classico omonimo dello scrittore francese Emile Zola, nonostante l’ambientazione si sposti nella Milano fra anni ’50 e ’60.

Un ruolo, per Giuseppe Zeno, che torna a interpretare due anni dopo, nella seconda stagione, in cui il suo Pietro continuerà a dividersi fra i successi professionali e le storie d’amore, in una Milano in pieno boom economico. Una stagione piena di eventi e anche di tragedie, visto che il suo Pietro Mori finirà ucciso, facendo eroicamente da scudo a Teresa, il suo vero amore.

La vita privata di Giuseppe Zeno

Se sullo schermo ha spesso avuto ruoli da Don Giovanni, o comunque da uomo che amava le donne, Giuseppe Zeno nella vita reale è legato sentimentalmente a Margareth Madè, nome d'arte di Margareth Tamara Maccarone, modella e attrice siciliana. I due si sono sposati proprio sull’isola, a Ortigia, il 20 agosto 2016. Hanno due figlie: Angelica, la primogenita, nata nel 2017, e Beatrice, la cui nascita è stata annunciata lo scorso settembre 2020.