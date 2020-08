Il Paradiso delle Signore Trame dal 31 agosto al 4 settembre 2020: Riccardo sposa Ludovica, Angela è sconvolta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la prima settimana del mese di Settembre. Le Trame rivelano che Ludovica convince Riccardo a sposarla, ma così Angela lascerà Milano…

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre 2020 su Rai1 alle 15.40.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 31 agosto al 4 settembre 2020

Puntata di Lunedì 31 agosto 2020

Il risveglio a Casa Conti è avvolto in un'atmosfera nostalgica e triste. Vittorio, prendendo spunto da un articolo sul 25 Aprile, inizia a raccontare a Marta ciò che ha dovuto vivere la sua famiglia durante la guerra. Successivamente al Paradiso, il Conti scambia due parole con Armando, in quanto membro dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, su come commemorare la festa della Liberazione. Nel frattempo Marcello consola Roberta, dispiaciuta per aver deluso la sua insegnante a un esame, e il Barbieri sfrutta il momento per trovare il coraggio di confessarle che pensa sempre a lei...

Puntata di Martedì 1 settembre 2020

Salvatore pensa di aver perso Gabriella per sempre e si sfoga con Paola e Laura. Nel frattempo Umberto si offre di fare da intermediario per riportare Ludovica a Villa Guarnieri, ma la giovane vuole qualcosa in cambio: la promessa che lei e Riccardo si sposeranno entro un mese, così da poter nascondere la gravidanza. Intanto al Paradiso, Roberta riceve la visita inaspettata della sua insegnante, Lidia Barone, che l'ha raggiunta per incoraggiarla dopo l'esame fallito. La professoressa, con grande sorpresa, rincontra il magazziniere Armando, con cui durante la guerra ha condiviso alcune battaglie partigiane...

Puntata di Mercoledì 2 settembre 2020

Luciano torna a Milano dopo l'intervento di Federico e il suo primo pensiero è Clelia mentre Roberta non vede l'ora di poter parlare con il padre dell'ex fidanzato per capire cosa pensa ora il giovane Cattaneo di lei. Intanto Gabriella rimprovera le amiche per averle organizzato di nascosto un incontro con Salvatore, il cui esito è stato purtroppo negativo e da cui è uscita ancor di più con la sensazione che lei e l'Amato non abbiano più nulla da dirsi.

Puntata di Giovedì 3 settembre 2020

Dopo le recenti incomprensioni, Marta e Vittorio sembrano aver ritrovato il loro equilibrio mentre Angela invece, sconvolta dalla notizia del matrimonio di Riccardo e Ludovica, inizia a pensare seriamente di lasciare Milano. Roberta continua invece ad assillare Luciano chiedendogli costantemente di Federico e così il ragioniere si trova costretto a raccontare alla Venere una piccola bugia per tranquillizzarla.

Puntata di Venerdì 4 settembre 2020

Ludovica, pur avendo ottenuto ciò che voleva, non riesce ancora a perdonare Riccardo per il torto subito e, subdolamente, lo attacca sulla storia avuta con Angela. In un tentativo di riconquistare Gabriella, Salvatore lascia in Atelier un biglietto, ma qualcuno trama contro il loro riavvicinamento: è Agnese , la madre del ragazzo, che intercetta il messaggio compromettendo il futuro del figlio e la stilista. Riccardo, pur avendo preso la sua decisione, vuole comunque aiutare Angela a ricongiungersi con il figlio perduto, come ultimo atto d'amore nei suoi confronti.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.