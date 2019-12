Il Paradiso delle Signore, Trame dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020: Roberta divisa tra Marcello e Federico

Anticipazioni TV

Le trame della soap di Rai1 per i primi giorni del 2020 vedremo Roberta alle prese con una scelta difficile: Marcello o Federico?

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 30 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020 su Rai1 alle 15.30. La soap non salterà più nessun appuntamento neanche durante i festeggiamenti di Capodanno.

Lunedì 30 dicembre 2019: Roberta è combattuta tra Federico e Marcello. La lettera che il Cattaneo le ha mandato e il bacio del Barbieri, l'hanno mandata in completa confusione e decide di confidarsi con Gabriella. Il Paradiso delle Signore ha finalmente riaperto per Natale e le Veneri – tornate e lavoro – si organizzano per passare insieme la sera di Capodanno. Luciano e Clelia invece si sforzano di credere che il loro sentimento si sia affievolito e che tutto quello che è successo tra loro, sia un brutto ricordo del passato. Vittorio e Riccardo intanto, ricevono l'invito dell'avvocato Achille Ravasi, una vecchia conoscenza di Adelaide, per parlare di Italia '61, l'Expo che si terrà a Torino per il centenario dell'Unita d'Italia. Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 30 dicembre 2019

Martedì 31 dicembre 2019: Agnese riceve indietro la lettera che aveva spedito al marito in Germania ed è ovviamente molto preoccupata che possa essergli successo qualcosa. Riccardo vede Angela guardare alcuni abiti da sera valutandone il prezzo; poco dopo se ne fa incartare uno. Marina e Irene invece si sfidano per ottenere una borsetta. Vittorio raduna tutta la famiglia del grande magazzino, per un brindisi di fine anno e per salutare tutti prima che ognuno prenda la strada di casa, per festeggiare l'anno nuovo. Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 31 dicembre 2019

Mercoledì 1 dicembre 2019: Rocco scopre le lettere senza risposta di sua zia Agnese al marito e chiede consiglio ad Armando. Intanto la signora Amato, preoccupata per suo marito, si reca in chiesa per la funzione del Nuovo Anno e incontra Don Saverio, pronto ad accoglierla. Anche Salvatore scopre della mancata risposta del padre e si mette all'opera per scoprire cosa gli sia successo. Angela paga un avvocato per scoprire dove si trovi suo figlio e si confida con Riccardo, raccontandogli della sua vicenda personale.

Giovedì 2 dicembre 2019: Ludovica scopre che Riccardo vuole aiutare Angela e nonostante sia furiosa, cerca di mantenere la calma e di apparire serena agli occhi del ragazzo. Clelia, al Paradiso, trova Roberta in lacrime. La ragazza è sempre più in crisi, visto che prova sentimenti forti sia per Federico che per Marcello. Cosimo invece vede l'anello al dito di Gabriella e la stilista gli intima di smetterla di corteggiarla: ora è una donna fidanzata. Adelaide intanto ascolta lo sfogo di Ludovica su Angela e fa intendere alla Barbieri che se non starà al suo posto, perderà il suo lavoro al Circolo.

Venerdì 3 dicembre 2019: Federico sta per tornare a casa in licenza e Silvia vorrebbe organizzare una festa. Riccardo, Vittorio e Marta, invitati da Achille Ravasi a Torino, ricevono l'incarico ufficiale per lavorare con il Comitato Regionale Lombardo che si occuperà di Expo '61. Adelaide non è per nulla felice; è infatti stata esclusa dal progetto, per giunta da un amico come Achille.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.