Il Paradiso delle Signore Trame dal 24 al 28 febbraio 2020: Agnese scopre la verità su Giuseppe

Le anticipazioni della soap per l'ultima settimana del mese di febbraio, vedono Agnese alle prese con una inaspettata verità sul conto di suo marito Giuseppe.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2020 su Rai1 alle 15.40.

Lunedì 24 febbraio 2020: Marta è stata convocata dal padre che ha intenzione di comunicare a lei e a Riccardo che la Banca Guarnieri sta chiudendo. Al Paradiso, Vittorio decide di aprire un angolo di cosmetici, forniti dal giovane imprenditore Gilberto Sacco, e di affidarlo a una delle Veneri, Dora, mentre Rocco e Armando sono entrambi alle prese con un invito scomodo. A Casa Amato, intanto, sono tornati a sorpresa Antonio ed Elena per aiutare Salvatore a dire la triste verità ad Agnese, che non si aspetta un colpo così duro, sul marito Giuseppe. Leggi: Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 febbraio 2020

Martedì 25 febbraio 2020: Antonio guarda con sospetto al capo magazziniere che ormai sembra far parte del nucleo Amato. Agnese, intanto, nel tentativo di levarsi la fede si ferisce a un dito. Al Paradiso, Vittorio mostra a Gilberto l'angolo allestito per lanciare i nuovi cosmetici e gli presenta la capocommessa Clelia e Dora. Angela si dimostra vicina a Riccardo per la situazione che sta attraversando la sua famiglia e il loro rapporto diventa sempre più intenso.

Mercoledì 26 febbraio 2020: Agnese vuole recarsi al lavoro, nonostante il parere contrario di Gabriella, Antonio ed Elena convinti che non possa cucire con una ferita al dito. In previsione della vendita di Villa Guarnieri, Umberto esorta la cognata e il figlio a spartirsi mobili e oggetti. Continua il piano di Rocco e Irene per far ingelosire Marina mentre Armando, dopo l'incontro con Antonio, preferisce allontanarsi da Agnese e lei non ne capisce il motivo.

Giovedì 27 febbraio 2020: Riccardo è sempre più preso da Angela, ma la ragazza è convinta che si tratti di un amore impossibile e proprio non riesce a lasciarsi andare. Silvia cerca di trovare un accordo con suo marito, ma lui non sembra ben disposto. Nel frattempo Federico torna a lavorare al Paradiso. Adelaide si è arresa all'idea di lasciare Villa Guarnieri ma, proprio quando la vendita sembra inevitabile, a Riccardo viene in mente un’idea per non rinunciare alla proprietà. Luciano incontra Clelia ed Ennio e, nonostante non approvi la loro relazione, preferisce non dire nulla.

Venerdì 28 febbraio 2020: Antonio si ricrede sul conto di Armando e gli chiede scusa, pregandolo di continuare a prendersi cura di sua madre. Adelaide acquista villa Guarnieri e rientra in famiglia trionfante, a rubarle le luci della ribalta è però Umberto, con cui continua vivere momenti di tensione. Clelia, entra nell'ufficio di Luciano per recuperare un giocattolo dimenticato da Carletto e scopre una lettera di Silvia in cui la donna confessa la verità sulla paternità di Federico.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.