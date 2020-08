Il Paradiso delle Signore Trame dal 24 al 28 agosto 2020: Ludovica sconvolge Riccardo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per l'ultima settimana del mese di Agosto. Le Trame rivelano che Ludovica aspetta un bambino da Riccardo, ma minaccerà di abortire…

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 agosto 2020, in onda alle 15.40 su Rai 1. Dopo aver informato Riccardo della gravidanza Ludovica minaccia di abortire, mentre Vittorio scopre il segreto di Marta e Cosimo è costretto ad agira per conquistare Gabriella.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 24 al 28 agosto 2020

Puntata di Lunedì 24 agosto 2020

Mentre Vittorio progetta un’iniziativa per celebrare il primo uomo nello spazio, Marta continua ad assumere le fiale della fertilità di nascosto. Le Veneri del Paradiso conoscono Franco, marito di Paola che riceve una chiamata inaspettata dal suo ex fidanzato. Intanto, Agnese torna a lavorare con Gabriella in Atelier, dove si progetta un modello di bikini ispirato allo spazio.

Puntata di Martedì 25 agosto 2020

Cosimo, dopo aver saputo da Riccardo che Ludovica ha rifiutato la sua proposta di riconoscere la paternità del figlio che porta in grembo, convoca la ragazza per scoprire se sta mentendo. In Atelier, Vittorio seleziona alcuni dei bozzetti di Gabriella, per il servizio fotografico sul costume da bagno ‘spaziale’.

Puntata di Mercoledì 26 agosto 2020

Gabriella, Roberta e Angela si confidano sulle loro rispettive relazioni, mentre Riccardo è amareggiato per la scelta di Ludovica di interrompere la gravidanza. Scelta che percepisce come un vero e proprio ricatto. Nel frattempo, Franco si mostra geloso della moglie Paola e Salvatore cerca di non fargli commettere gli stessi errori, che lui ha commesso con Gabriella.

Puntata di Giovedì 27 agosto 2020

Armando ha un favore da chiede a Marcello: il ragazzo, l'indomani, dovrebbe lasciargli la casa libera e il Barbieri sospetta che Ferraris possa avere un incontro galante. Marta continua a mentire a Vittorio sull'assunzione del farmaco per la fertilità mentre Angela, turbata dalla proposta di Riccardo di crescere il bambino insieme, non sa come comportarsi e chiede consiglio a Don Saverio. In Caffetteria, Agnese sente dei pettegolezzi su Armando da parte di Marcello e Salvatore. Il capo magazziniere, successivamente, confida alla sarta che a ogni anniversario di morte della moglie Emma compie un suo rituale privato.

Puntata di Venerdì 28 agosto 2020

Angela confida all'amica Gabriella di aver lasciato Riccardo. Armando invece svela a Marcello la verità sulla sua "giornata speciale". Paola dice alle amiche che, grazie all'intervento di Salvatore, ha fatto pace con suo marito. Vittorio saluta le Veneri mostrando loro la pagina pubblicitaria del giornale con il messaggio "Paradiso delle Signore: il futuro è alle porte". Sotto l'articolo svetta la foto di Carletto vestito da astronauta mentre guarda la modella con il bikini argentato, dedicato all'uomo nello Spazio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.