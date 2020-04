Il Paradiso delle Signore Trame dal 20 al 24 aprile 2020: Riccardo lascia Angela e sposa Ludovica!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la quarta settimana del mese di Aprile rivelano che Riccardo sarà costretto a cedere al ricatto di Ludovica...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 20 a venerdì 24 aprile 2020 su Rai1 alle 15.40.

Lunedì 20 aprile 2020: Risveglio a Casa Conti: in un'atmosfera nostalgica e triste, Vittorio, prendendo spunto da un articolo sul 25 Aprile, racconta a Marta le vicissitudini della sua famiglia durante la guerra. Poi, arrivato al Paradiso, si confronta con Armando, in quanto membro dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, su come commemorare la festa della Liberazione. Marcello consola Roberta, rammaricata per aver deluso la sua docente a un esame e in un momento di debolezza trova il coraggio di confessarle che pensa sempre a lei...

Martedì 21 aprile 2020: Salvatore sente di aver perso Gabriella e si sfoga con Paola e Laura. Umberto, intanto, si offre di fare da intermediario per riportare Ludovica a Villa Guarnieri, che ottiene la promessa di farsi sposare entro un mese da Riccardo per nascondere la gravidanza. Nel frattempo al Paradiso Roberta riceve la visita inaspettata della sua professoressa Lidia Barone, venuta per in coraggiarla dopo l'esame andato male. La docente, con grande sorpresa rivede Armando, con cui durante la guerra ha condiviso alcune battaglie partigiane...

Mercoledì 22 aprile 2020: Luciano trientra a Milano dopo l’intervento di Federico e Roberta è impaziente di parlare con lui per cercare di capire come stanno le cose con il giovane Cattaneo. Ludovica si convince di tornare a Villa Guarnieri. Marta si trasferisce di nuovo da Vittorio.

Giovedì 23 aprile 2020: Angela è sconvolta e triste per la notizia del matrimonio di Ludovica e Riccardo, al punto di voler lasciare Milano. Luciano e Clelia sono sempre più innamorati e il piccolo Carlo ammette di essere felice che lui diventi suo padre. Roberta insiste con Luciano per sapere di Federico e l'uomo, pur di tranquillizzarla, dice una bugia a fin di bene.

Venerdì 24 aprile 2020: Salvatore ha scritto una lettera a Gabriella, ma Agnese la fa scomparire, convinta che la missiva possa compromettere il futuro tra il figlio e la giovane stilista. Riccardo, seppur certo della sua decisione, vuole fare un'ultima cosa per Angela: aiutarla a riunirsi con suo figlio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.