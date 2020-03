Il Paradiso delle Signore Trame dal 16 al 20 marzo: Marta e Vittorio ricevono una triste notizia

Anticipazioni TV

Nelle Trame della soap di Rai1 per la terza settimana del mese di Marzo, mentre Luciano e Clelia tornano a farsi travolgere dalla passione, Marta e Vittorio ricevono una notizia inaspettata e triste...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo 2020 su Rai1 alle 15.40.

Lunedì 16 marzo 2020: Angela rivela a Gabriella e a Roberta del bacio con il giovane Guarnieri. Dopo aver appreso che Marta non potrà avere figli, Vittorio decide di spedire le analisi della moglie a un luminare svizzero, il dr. Theodor Reisemann, per avere un secondo responso. Rocco è ancora triste per la partenza di Marina e Irene prova a riavvicinarsi a lui offrendogli la sua amicizia. Al Circolo arriva la giornalista della trasmissione itinerante Campanile Sera, Enza Sampò, che apprende del Paradiso e della sua coraggiosa campagna sul bikini.

Martedì 17 marzo 2020: Agnese si mostra premurosa con Armando che ha mal di schiena e lo invita a stare a casa ma il capo magazziniere non se la sente di lasciare Rocco da solo al lavoro. Intanto, dopo l'uscita della nuova collezione che include un bikini molto rivoluzionario per l'epoca, arriva una recensione negativa per il Paradiso e soprattutto per la stilista Gabriella Rossi. Ma l'entusiasmo si riaccende per la visita di Enza Sampò che, invece, apprezza la novità del grande magazzino.

Mercoledì 18 marzo 2020: Angela ripercorre con le amiche in modo sofferto quanto è accaduto la sera prima fra lei e Riccardo. Luciano invita Silvi a a cena per il suo compleanno, solo per il bene di Federico e dietro sua richiesta, intanto confida a Clelia che la convivenza con la moglie diventa ogni giorno più difficile. Al Paradiso, dopo le critiche negative alla sua collezione, Gabriella è finalmente sostenuta da un personaggio molto popolare in tv come Enza Sampò. Riccardo, dopo aver preso una decisione definitiva riguardo al suo rapporto con Ludovica, corre da Angela.

Giovedì 19 marzo 2020: Riccardo informa Umberto e Adelaide della rottura con Ludovica; quest’ultima prende male la notizia, mentre Umberto appoggia la scelta del figlio. In occasione della cena per il compleanno di Silvia, i Cattaneo incontrano Clelia con Ennio, pur essendo distanti con i tavoli, non cessano gli sguardi tra Luciano e Clelia e la capocommessa inizia a capire quale sia la verità su Federico…

Venerdì 20 marzo 2020: Le analisi provenienti dalla Svizzera confermano a Vittorio che Marta non potrà mai avere figli. Luciano, a malincuore, dice a Clelia che non potrà raccoglierla nella sua vita; poi però, prima di andare da Ennio, la donna corre da Luciano: i due si fanno travolgere, non riescono più a nascondere quello che provano l’uno per l’altra.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.