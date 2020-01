Il Paradiso delle Signore Trame dal 13 al 17 gennaio 2020: Marta addolorata mentre Adelaide sbugiarda Umberto

Anticipazioni TV

Nelle trame della terza settimana di gennaio, Marta si riprende lentamente dal suo aborto mentre Adelaide non intende chiedere scusa né a Umberto né a Flavia. Angela si licenzia dal Circolo.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020 su Rai1 alle 15.30.

Lunedì 13 gennaio 2020: Silvia confessa a Luciano di aver detto a Roberta la verità su Federico. Marta è comprensibilmente sconvolta dopo la perdita del bambino ma Vittorio cerca di rassicurarla con il suo amore e, circondata anche dall'affetto di Riccardo e dalle attenzioni delle Veneri, forse riuscirà a trovare la forza di superare un grande dolore. Adelaide, dopo aver aspettato il momento giusto, decide di vendicarsi di Umberto, proprio quando Flavia sta per affidargli ufficialmente la gestione del suo patrimonio.

Martedì 14 gennaio 2020: Marta reagisce alla sofferenza per la perdita del bambino e, grazie all'aiuto del marito, che non smette mai di amarla e infonderle fiducia, torna al lavoro accolta al Paradiso dal caldo abbraccio delle Veneri. Ravasi, intanto, viene a sapere da Flavia della relazione clandestina tra Adelaide e Umberto, che, invano, tenta di recuperare i rapporti con la Brancia e la cognata: la contessa di Sant'Erasmo, infatti, decide di confessare tutto a Marta e Riccardo che rimangono profondamente scossi dopo aver appreso il comportamento del padre.

Mercoledì 15 gennaio 2020: Vittorio invita Marta e Riccardo a essere meno duri con Umberto. Federico si impone con i genitori per andare a trovare i vecchi amici al Paradiso e in questa circostanza, Marcello incontra il giovane Cattaneo per la prima volta, sotto gli occhi di Roberta, che più tardi confessa alla Calligaris la verità sullo stato di salute del suo fidanzato. Ludovica, intanto, accusa Adelaide di aver messo in cattiva luce sua madre, ma la Contessa non intende scusarsi...

Giovedì 16 gennaio 2020: Uno specialista, il professor Faraone, chiede di incontrare i Cattaneo. Agnese scopre delle indagini portate avanti da Rocco e Salvatore su Giuseppe senza informarla e ne è molto dispiaciuta; Armando tenta di tranquillizzare la donna. Riccardo, convinto da Angela, propone a Vittorio e Marta di trasferire i fondi del Paradiso nella Banca Guarnieri, ma le cose non vanno come previsto.

Venerdì 17 gennaio 2020: Riccardo prega la zia Adelaide di riappacificarsi con Umberto. Agnese, grazie all'aiuto di Rosalia, intercetta la moglie di un capomafia e la prega di aiutarla a rintracciare suo marito, ma Armando, in ansia, insiste per farsi raccontare il piano che ha organizzato. Ludovica mette Angela in cattiva luce con Adelaide, e la giovane decide di licenziarsi dal Circolo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.