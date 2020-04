Il Paradiso delle Signore Trame dal 13 al 17 aprile 2020: Ludovica aspetta un figlio da Riccardo!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la terza settimana del mese di Aprile, rivelano che Ludovica - dopo aver informato Riccardo di essere incinta - minaccerà il Guarnieri di abortire...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2020 su Rai1 alle 15.40.

Lunedì 13 aprile 2020: Marta continua a prendere la sua consueta fiala per la fertilità di nascosto mentre Vittorio pensa ad una iniziativa per celebrare il primo uomo nello spazio. Le Veneri fanno la conoscenza di Franco, il marito di Paola, venuto a trovarla al Paradiso, poco prima che lei riceva una telefonata dal suo ex fidanzato. In Atelier, dove nel frattempo Agnese è tornata a lavorare al fianco di Gabriella, si studia un modello di bikini e una linea di accessori ispirati alle forme ''spaziali''. Riccardo è ancora sconvolto dalla rivelazione di Ludovica di aspettare un bambino da lui...

Martedì 14 aprile 2020: Riccardo informa il padre del rifiuto di Ludovica alla sua proposta di riconoscerne il figlio. Cosimo, convinto che la ragazza stia bluffando, la provoca, ma lei mostra al giovane le analisi che confermano il suo stato interessante. Al Paradiso, Vittorio è impegnato a scegliere il bozzetto di bikini ''spaziale'', fra i tre disegnati da Gabriella, da far indossare alla modella per il servizio fotografico.

Mercoledì 15 aprile 2020: Angela, Gabriella e Roberta si confrontano a colazione sulle rispettive storie sentimentali. Riccardo, dopo la decisione di Ludovica di interrompere la gravidanza, che suona come un ricatto, si sfoga con il padre. Paola è alle prese con la gelosia del marito e Salvatore, vedendo la situazione da fuori, esorta Franco a non fare con la moglie gli stessi errori che ha commesso lui con Gabriella.

Giovedì 16 aprile 2020: L'intervento di Federico si è concluso e Roberta attende sue notizie, che giungono solo dopo una lunga attesa. Riccardo non vuole rinunciare a suo figlio un’altra volta e chiede ad Angela di crescere insieme a lui il figlio di Ludovica. Cosimo continua a corteggiare Gabriella e la convince a passare del tempo con lui, in questa occasione le dichiara il suo amore.

Venerdì 17 aprile 2020: Dopo un duro confronto con Ludovica, Angela comprende che il suo futuro con Riccardo è già segnato e prende una difficile decisione. Gabriella è sempre più confusa riguardo ai ciò che prova per Cosimo, mentre Roberta mette in guardia Salvatore: se non agisce, perderà la sua amata. Marta ha un lieve malore, così Vittorio scopre che la moglie sta assumendo farmaci per la fertilità che potrebbero mettere seriamente in pericolo la sua salute…

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.