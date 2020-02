Il Paradiso delle Signore Trama 5 Febbraio 2020: Vittorio, Marcello e Salvatore fanno gioco di squadra per il Sanremo!

Anticipazioni TV

Dopo che l'organizzazione della prima serata si è rivelata un flop, Vittorio propone a Marcello e Salvatore di collaborare.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 5 febbraio 2020 assisteremo ad un nuovo avvicinamento tra Armando e Agnese. Nel frattempo Vittorio stringerà un accordo con i ragazzi della caffetteria, Marcello e Salvatore, in occasione del Festival di Sanremo. Adelaide è lontana dai festeggiamenti legati all'evento musicale, la Contessa infatti, ha faccende ben più importanti da risolvere. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap per la puntata in onda domani su Rai 1 a partire dalle 15.40.

Scatta la scintilla tra Agnese e Armando, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 5 febbraio 2020

Luciano invita Armando a cena per vedere il Festival di Sanremo, il Ferraris acetta l'invito a casa Cattaneo e partecipa alla serata dove è invitata anche Agnese e i due si ritrovano sempre più vicini. Ormai è chiaro tra Agnese e Armando è scatta la scintilla, complice una forte influenza che qualche giorno prima aveva costretto a casa l'Amato. A darle una mano, manco a dirlo, è stato proprio Armando...

Il Paradiso delle Signore: Marcello e Salvatore stringono un accordo con Vittorio in occasione del Festival

Intanto l'iniziativa di Salvatore e Marcello di coinvolgere la clientela per guardare la manifestazione canora in caffetteria si è rivelata un flop, ma Vittorio ha un'idea per aiutare i due ragazzi e allo stesso tempo sponsorizzare il Paradiso. Fare gioco di squadra sembra la soluzione migliore per tutti, è per questo che i due giovani accetteranno di buongrado la partnership con il grande Magazzino.

Il Paradiso delle Signore: Adelaide ha un duro confronto con Umberto e Riccardo

Adelaide affronta Umberto e Riccardo, dopo aver capito che, con la proposta di un investimento relativo ai giacimenti di gas nell'Adriatico, il nipote vuole aiutare il padre. La Contessa non ha nessuna intenzione di cedere, dopo essere stata ancora una volta tradita dal cognato, è pronta a distruggerlo. La sua vendetta si concretizza negli affari, ma nasce dal cuore, quello di una donna ferita.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.