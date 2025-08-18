TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Il Paradiso delle Signore | Il Paradiso delle Signore, torna la nona stagione in replica su Rai 1 da lunedì 25 agosto 2025
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore, torna la nona stagione in replica su Rai 1 da lunedì 25 agosto 2025

Irene Sangermano

Su Rai 1, a partire da lunedì 25 agosto 2025 dalle ore 16, torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore con le repliche della nona stagione della soap.

Il Paradiso delle Signore, torna la nona stagione in replica su Rai 1 da lunedì 25 agosto 2025

In prossimità dell’arrivo della decima stagione de Il Paradiso delle Signore su Rai 1, la rete ripropone le repliche della nona stagione della soap ambientata nel grande magazzino milanese. A partire da lunedì 25 agosto 2025, alle ore 16, troveremo ad aspettarci tutti i protagonisti del Paradiso, ecco i dettagli.

Il Paradiso delle Signore torna con le repliche

Nel corso delle ultime settimane, Rai ha deciso di intrattenere il più possibile il suo pubblico in attesa del grande ritorno de Il Paradiso delle Signore, con le puntate della decima stagione che arrivano a settembre 2025 su Rai 1. Nel frattempo, nel pomeriggio di Rai 1, sono andate in onda le repliche de L’Allieva, la fiction amatissima con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, poi la fiction Cuori e infine Don Matteo con le repliche dell’undicesima stagione e ora con la dodicesima dove troviamo già Raoul Bova al posto di Terence Hill come prelato di Spoleto.

Ma per abituare al pubblico alle nuove trame del Paradiso delle Signore, riprendendo la storia che magari qualcuno non ricorda nel dettaglio, su Rai 1 torna la replica della nona stagione della soap ambientata nel grande magazzino milanese, con la messa in onda delle ultime puntate proprio per riprendere il filo del discorso tra new entry come Johnny che entrerà subito in conflitto con Irene Cipriani, poi scontri tra innamorati ma anche in famiglia come la lite tra Elvira e il padre.

Il Paradiso delle Signore, in onda l’ultima parte della nona stagione

Ma da dove riprenderanno le trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore in attesa della messa in onda della decima, sempre su Rai 1? A partire da lunedì 25 agosto 2025 alle ore 16, troveremo i protagonisti più amati della soap e ripercorreremo le ultime tappe dell’ultima stagione andata in onda, conclusa a maggio 2025. Troviamo Mimmo alle prese con l’arrivo del padre a Milano, aiutato da Agata a nascondere il fatto di essere stato sospeso dalla caserma, mentre emerge il segreto su Rita dato che la sua storia sull’assunzione in aeroporto fa acqua da tutte le parti, e Marta Guarnieri affronta Enrico una volta per tutte , rivelandogli che non può avere figli. Botteri, invece, ottiene il successo sperato per la sua collezione ma l’impegno che mette nel curarla gli fa saltare un impegno con Delia, proprio quando lei pensava di aver finalmente conquistato lo stilista e averlo fatto capire che ci tiene al loro rapporto. A settembre, dopo le repliche del Paradiso, arriveranno le nuove puntate. Siete pronti?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Promessa Anticipazioni 19 agosto 2025: Jana deve dire addio a Maria!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 19 agosto 2025: Jana deve dire addio a Maria!
La forza di una donna Anticipazioni 19 agosto 2025: Sirin lascia tutti a bocca aperta. Ecco perché
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 19 agosto 2025: Sirin lascia tutti a bocca aperta. Ecco perché
Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto commenta il Cast della nuova edizione e non mancano parole pungenti
news VIP Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto commenta il Cast della nuova edizione e non mancano parole pungenti
Innocence: Irem vittima quanto Ela o tragica spettatrice?
anticipazioni TV Innocence: Irem vittima quanto Ela o tragica spettatrice?
If you Love Anticipazioni 19 agosto 2025: Ates e Leyla a letto insieme... ma vengono interrotti!
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni 19 agosto 2025: Ates e Leyla a letto insieme... ma vengono interrotti!
Grande Fratello, Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti non rifarebbero il reality
news VIP Grande Fratello, Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti non rifarebbero il reality
Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara innamoratissimi: le Foto in vacanza confermano la crisi superata
news VIP Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara innamoratissimi: le Foto in vacanza confermano la crisi superata
Forbidden Fruit Anticipazioni 19 agosto 2025: Alihan in allarme, Halit furioso con Yildiz!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 19 agosto 2025: Alihan in allarme, Halit furioso con Yildiz!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV