Il Paradiso delle Signore, torna la nona stagione in replica su Rai 1 da lunedì 25 agosto 2025

Su Rai 1, a partire da lunedì 25 agosto 2025 dalle ore 16, torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore con le repliche della nona stagione della soap.

In prossimità dell’arrivo della decima stagione de Il Paradiso delle Signore su Rai 1, la rete ripropone le repliche della nona stagione della soap ambientata nel grande magazzino milanese. A partire da lunedì 25 agosto 2025, alle ore 16, troveremo ad aspettarci tutti i protagonisti del Paradiso, ecco i dettagli.

Il Paradiso delle Signore torna con le repliche

Nel corso delle ultime settimane, Rai ha deciso di intrattenere il più possibile il suo pubblico in attesa del grande ritorno de Il Paradiso delle Signore, con le puntate della decima stagione che arrivano a settembre 2025 su Rai 1. Nel frattempo, nel pomeriggio di Rai 1, sono andate in onda le repliche de L’Allieva, la fiction amatissima con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, poi la fiction Cuori e infine Don Matteo con le repliche dell’undicesima stagione e ora con la dodicesima dove troviamo già Raoul Bova al posto di Terence Hill come prelato di Spoleto.

Ma per abituare al pubblico alle nuove trame del Paradiso delle Signore, riprendendo la storia che magari qualcuno non ricorda nel dettaglio, su Rai 1 torna la replica della nona stagione della soap ambientata nel grande magazzino milanese, con la messa in onda delle ultime puntate proprio per riprendere il filo del discorso tra new entry come Johnny che entrerà subito in conflitto con Irene Cipriani, poi scontri tra innamorati ma anche in famiglia come la lite tra Elvira e il padre.

Il Paradiso delle Signore, in onda l’ultima parte della nona stagione

Ma da dove riprenderanno le trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore in attesa della messa in onda della decima, sempre su Rai 1? A partire da lunedì 25 agosto 2025 alle ore 16, troveremo i protagonisti più amati della soap e ripercorreremo le ultime tappe dell’ultima stagione andata in onda, conclusa a maggio 2025. Troviamo Mimmo alle prese con l’arrivo del padre a Milano, aiutato da Agata a nascondere il fatto di essere stato sospeso dalla caserma, mentre emerge il segreto su Rita dato che la sua storia sull’assunzione in aeroporto fa acqua da tutte le parti, e Marta Guarnieri affronta Enrico una volta per tutte , rivelandogli che non può avere figli. Botteri, invece, ottiene il successo sperato per la sua collezione ma l’impegno che mette nel curarla gli fa saltare un impegno con Delia, proprio quando lei pensava di aver finalmente conquistato lo stilista e averlo fatto capire che ci tiene al loro rapporto. A settembre, dopo le repliche del Paradiso, arriveranno le nuove puntate. Siete pronti?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.