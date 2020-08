Il Paradiso delle Signore, Tina Amato si Sposa: l'attrice Neva Leoni ha detto Sì a Claudio Colica

Anticipazioni TV

Neva Leoni, l'interprete di Tina Amato ne Il Paradiso delle Signore, sta per convolare a nozze con il fidanzato Claudio Colica, comico del duo Le Coliche.

Il Paradiso Delle Signore, Tina Amato si sposa

Neva Leoni è la bella e talentosa attrice che interpreta Tina Amato nella soap opera Rai Il Paradiso Delle Signore. La romana, classe 1992, appassionata di canto e recitazione, è approdata nel cast de Il Paradiso delle Signore ottenendo il ruolo di Tina Amato, coraggiosa e caparbia terzogenita della caparbia Agnese.

Nella soap opera di Rai, Tina accetterà il ruolo di Venere, continuando a sognare segretamente di poter debuttare nel mondo della musica. Dopo essersi innamorata di Sandro Recalcati, Tina decide di partire con lui per Londra dove potrà dedicarsi alla musica. Così come per il suo personaggio, anche Neva ha trovato l’amore al fianco del comico Claudio Colica.

Il Paradiso Delle Signore, Neva Leoni ha detto sì a Claudio Colica

La loro relazione è solidissima e l’amore che traspare, grazie alle foto e ai video su Instagram, ha attirato tantissimi sostenitori sui social. Poco fa, Neva ha deciso di convivere con i fan una lieta notizia: Claudio le ha fatto la proposta di matrimonio e lei ha detto ‘sì’! Dai video postati sul suo profilo, si vede che l’attrice è molto emozionata dopo una proposta fuori dal comune.

Mentre osserva nella sala proiezioni, con amici e famiglia, quello che dovrebbe essere il frutto di un nuovo progetto di Claudio, l’attore si inchina e le porge un bellissimo anello. "E niente… Pare che ci sposiamo! Sposerò l'uomo più incredibile che si sia mai visto al mondo...e sono tanto, tanto felice", ha commentato l'attrice. A noi non resta che fare i migliori auguri a questa bellissima coppia e aspettare il giorno delle nozze, che sarà senz’altro all’insegna del divertimento e del romanticismo.

