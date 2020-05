Il Paradiso delle Signore Repliche dall'11 al 15 maggio 2020: Marcello è coinvolto nel furto al Paradiso?

Anticipazioni TV

Nelle repliche in onda la seconda settimana di maggio assisteremo ad un riavvicinamento tra Riccardo e Nicoletta, nel frattempo Marcello si troverà costretto a dimostrare la sua innocenza...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dall'11 al 15 maggio 2020 su Rai1 alle 15.40.

Lunedì 11 maggio 2020: Riccardo confessa a Nicoletta di avere acquistato dal padre le quote del grande magazzino soprattutto per stare accanto a lei. Silvia, intanto, ha la prova che la figlia pensi ancora al giovane Guarnieri e suggerisce a Cesare un modo per salvaguardare il suo matrimonio.

Martedì 12 maggio 2020: Cesare comunica alla moglie che non potrà essere presente all'evento Berruti. Per un caso fortuito, Roberta vede a casa di Angela un paio di guanti con la targhetta del Paradiso e pensa che Marcello sia coinvolto nel furto, ma il ragazzo, che è sempre più attratto dalla Venere e cerca di guadagnarsi la sua fiducia, aiuta Vittorio a trovare l'autore della rapina.

Mercoledì 13 maggio 2020: I Cattaneo sono riuniti a colazione, ma Nicoletta non ascolta i discorsi, ha pensieri solo per il bacio scambiato con Riccardo. A casa Amato, invece, la giornata inizia con una piccola diatriba sulle donne che lavorano tra Salvatore e Rocco che, da uomo del Sud, non riesce ad adeguarsi allo stile di vita milanese.

Giovedì 14 maggio 2020: Riccardo e Nicoletta si incontrano furtivamente all'alba, durante la passeggiata mattutina per far prendere aria buona a Margherita. Agnese rifiuta la proposta di Gabriella di aiutarla come modellista al Paradiso e Armando, vedendola così abbattuta, nell'incoraggiarla, svela qualcosa del suo passato mentre le veneri le offrono il loro sostegno.

Venerdì 15 maggio 2020: Marcello viene assunto come autista dalle Brancia e con la sua nuova divisa cerca di attirare l'attenzione di Roberta. Cosimo continua una velata corte a Gabriella, sotto gli occhi di Agnese che, dopo aver ricevuto la proposta da Vittorio in persona, ha deciso di accettare il lavoro al Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.