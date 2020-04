Il Paradiso delle Signore Repliche dal 4 all'8 maggio 2020: Marta e Vittorio finalmente sposi!

Anticipazioni TV

Nelle repliche in onda la prima settimana di maggio assisteremo alle nozze tra Marta e Vittorio. Purtroppo una rapina al Paradiso turberà la serenità dei neo sposi...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 4 all'8 maggio 2020 su Rai1 alle 15.40.

Lunedì 4 maggio 2020: Nel suo atelier, Gabriella riceve dei fiori da un ammiratore destando qualche sospetto nella signora Agnese, che con lei sta apportando delle modifiche all'abito che il nipote Rocco ha incautamente danneggiato. A Villa Guarnieri, durante la riunione di famiglia organizzata per i futuri sposi, riesplodano vecchie tensioni.

Martedì 5 maggio 2020: È il giorno del matrimonio più atteso dell'anno, quello di Marta e Vittorio. Durante il ricevimento, al circolo, Cosimo approfitta del fatto che Salvatore si è allontanato per invitare Gabriella a ballare, suscitando la gelosia del giovane Amato mentre Angela risponde ad un a telefonata di Nicoletta, rimasta a casa, agitatissima perché Margherita sta male, Riccardo la intercetta e corre in suo aiuto. Durante il twist delle Veneri, la giovane Barbieri esce dal locale per incontrarsi con un uomo misterioso.

Mercoledì 6 maggio 2020: Marta e Vittorio si svegliano pensando già alla loro luna di miele. Angela accoglie in casa sua Marcello, uscito di prigione e Roberta scopre che è suo fratello. Silvia sorprende Nicoletta al telefono con Riccardo e non approva affatto il comportamento ambiguo della figlia nei confronti di Cesare. Vittorio ha la conferma che Livio Berruti, approfittando di un meeting sportivo in Svizzera, sarà al Paradiso e in sua assenza lascia nelle mani sicure di Luciano la gestione dell'evento organizzato in onore del velocista campione alle Olimpiadi...

Giovedì 7 maggio 2020: Durante la rapina al Paradiso, Rocco è stato aggredito e Luciano lo accompagna prima da Agnese poi a deporre dai carabinieri. I sospetti cadono sul capo magazziniere Ugo Tagliabue. I neo sposi rinunciano, così, al viaggio di nozze ma, dinanzi allo sconcerto delle Veneri e della Molinari, Vittorio annuncia di avere un piano per affrontare l'emergenza furto, mentre Marta informa il fratello dell'accaduto, che si propone di dare una mano con i propri capitali...

Venerdì 8 maggio 2020: Dopo la difficile notte, il dott. Conti è pronto a fare una sorpresa alle Veneri per dimostragli la sua gratitudine per l'impegno dimostrato nel recuperare il vecchio campionario insieme al resto della merce rubata. Umberto decide di confessare a Marta e Vittorio di voler vendere le sue quote del Paradiso ignaro che Riccardo sia in agguato, pronto ad approfittare della sua proposta. Intanto il nuovo arrivato, Armando, lega subito con Rocco, mentre ha qualche divergenza con Agnese. Nicoletta è confusa e non sa chi scegliere tra Cesare e Riccardo!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.