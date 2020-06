Il Paradiso delle Signore Quando Ricomincia, Finale di Stagione e Data d'inizio del Quinto Capitolo

Anticipazioni TV

Quando Ricomincia Il Paradiso delle Signore? Ecco quando torna in TV, Anticipazioni sul Finale di Stagione e sulla Data di debutto del Quinto Capitolo.

I fan de Il Paradiso delle Signore sono in trepidante attesa di scoprire quando la Soap tornerà sul piccolo schermo di Rai 1. L’Emergenza Coronavirus ha infatti obbligato la sospensione della serie rimasta orfana delle ultime puntate della Quarta Stagione. Ma l’interrogativo degli spettatori non riguarda solo gli episodi inediti che andranno a chiudere il Capitolo in corso, ma anche quelli nuovi che daranno il via alla Quinta Stagione. Cerchiamo dunque di rispondere a queste domande:

Quando gli attori torneranno sul set de Il Paradiso delle Signore?

de Il Paradiso delle Signore? Quando andrà in onda il Gran Finale della Quarta Stagione della Soap?

della Quarta Stagione della Soap? Quando andrà in onda il Quinto Capitolo della Serie?



Ecco quando si torna sul set de Il Paradiso delle Signore

I set de Il Paradiso delle Signore rimarranno chiusi fino al prossimo 30 giugno 2020, a partire da quella data gli attori, con le dovute cautele e nel rispetto delle norme anti-contagio potranno tornare a lavoro. Le prime puntate che verranno girate saranno ovviamente quelle conclusive del Quarto Capitolo.

Il Paradiso delle Signore, Finale di Stagione: Data messa in onda e Trama

Tutti i personaggi presenti prima dello Stop vengono riconfermati e viene sciolto il nodo sulla gravidanza di Ludovica Brancia. I riflettori saranno inoltre puntati sulla storia tra Adelaide e Ravasi, vi anticipiamo che la Contessa aprirà finalmente gli occhi! Bisognerà però attendere la fine dell’estate prima che Il Paradiso torni su Rai1 con le puntate inedite, si parla di fine settembre, inizi ottobre.

Quando debutterà la Quinta Stagione de Il Paradiso delle Signore

Mancano una manciata di episodi alla fine della Quarta Stagione, la Soap, interrotta a causa dell’Emergenza Coronavirus si sarebbe dovuta fermare per la metà di maggio, invece che per fine aprile, come purtroppo accaduto. Dunque il calcolo è semplice. Se dovesse essere confermata la partenza per fine settembre, entro circa un mese si dovrebbe arrivare alla conclusione del Quarto Capitolo. Prevediamo dunque che per i primi di novembre si potrà già festeggiare il debutto del Quinto atteso Capitolo dedicato al grande Magazzino milanese.

