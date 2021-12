Il Paradiso delle Signore Oggi non va in onda: Ecco quando la Soap tornerà su Rai1

Anticipazioni TV

Salta l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore. Scopriamo insieme quando la Soap tornerà su Rai1 e vediamo insieme le Trame degli episodi in onda su Rai1, dopo la pausa.

Oggi, 27 dicembre 2021, Il Paradiso delle Signore non va in onda. Il consueto appuntamento con la Soap di Rai1, in programma alle 15.55, fa posto a una puntata più lunga di Oggi è un altro giorno. Le vicende che ruotano intorno al lussuoso magazzino milanese, diretto da Vittorio Conti, hanno preso una breve vacanza per Natale e Capodanno ma torneranno molto presto a farci compagnia nei nostri pomeriggi invernali. Scopriamo quando vedremo i nuovi episodi e quali novità ci dobbiamo aspettare.

Il Paradiso delle Signore, la Soap non va in onda a Natale

Il Paradiso delle Signore è stato Sospeso. La Soap di Rai1 va in vacanza da oggi, 27 dicembre 2021 e rimarrà tale sino a dopo Capodanno. I nuovi episodi andranno in onda a partire dal 3 gennaio prossimo. Dovremo quindi aspettare una sola settimana per scoprire come avranno passato le feste i nostri amici de Il Paradiso e se i nodi, venuti al pettine prima di salutarci, verranno sciolti. Il grande magazzino diretto da Vittorio Conti ci riserverà grandi sorprese nel 2022. Sicuramente non deluderà alcuna aspettativa e forse anzi ci lascerà con la bocca aperta. Nuovi ed entusiasmanti risvolti rallegreranno le sue trame.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Quale sarà il destino di Adelaide e Umberto?

Tra le prime vicende che verranno trattate nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 3 gennaio 2021, ci sarà sicuramente quella che vede protagonisti Adelaide e Umberto. Flora ha scoperto la combinazione della cassaforte – la data di morte di Margherita Di Sant'Erasmo – e ha messo mano al plico che Cosimo si era procurato grazie a Gallo. Ma la realtà scoperta dietro all'apparenza, ha messo la Gentile Ravasi con le spalle al muro. La ragazza ha deciso di non denunciare i Guarnieri e di partire per New York per passare le vacanze insieme ai suoi amici. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che, al suo ritorno, le cose potrebbero cambiare. Adelaide – dopo una breve parentesi a Parigi da Riccardo – sarà chiamata a testimoniare nel processo per la morte di Achille. Sarà allora che Flora, come ci dicono gli spoiler, deciderà di deporre a suo favore. Come vi abbiamo già anticipato. Adelaide e Flora diventeranno alleate o meglio qualcosa di simile. Ma nelle Trame non è ancora molto chiaro quale sarà il ruolo di Umberto. Il Guarnieri sarà coinvolto in questa strana liaison oppure ne rimarrà vittima?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tina, Salvatore e Agnese, come sarà il loro 2022?

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che ci saranno grosse novità anche per Tina e Agnese. La prima potrebbe riabbracciare Sandro, suo marito. Non è però chiaro se il Recalcati arriverà a Milano per recuperare il suo matrimonio con l'Amato oppure se avrà qualche altro interesse – magari solo stare vicino all'ex moglie durante l'operazione – e non è chiaro nemmeno come la prenderà Vittorio, con cui la cantante sembra avere un'amicizia particolare. Agnese invece potrebbe essere costretta a fare una scelta dura e contro ogni suo credo. Giuseppe sarebbe infatti destinato a farsi di nuovo vivo. L'Amato potrebbe infatti scoprire di essere stato ingannato da Petra e Girolamo e tornare alla carica con sua moglie. Ma stavolta la sarta sarà disposta a rinunciare ad Armando, l'unico vero uomo che abbia amato. Pare proprio di no! E Salvatore? Dopo aver fatto colpo su Anna con la pigotta per la sua Irene, scoprirà tutti i segreti della Imbriani e deciderà di stare con lei per sempre?

Tra e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ludovica e Marcello si lasceranno?

Amore e ancora amore nelle Trame della Soap ma stavolta anche grandi ritorni. Vi abbiamo già anticipato che Roberta potrebbe tornare a Milano. La ragazza scoprirebbe così che Marcello e Ludovica sono andati a vivere insieme ma potrebbe pure scoprire che il giovane ha finto davanti a lei di essersi interessato alla Brancia, solo con l'intento di non farle rinunciare ai suoi sogni per colpa del suo avvilente passato. E se per la Pellegrino non siamo sicuri della reazione - potrebbe esserne delusa oppure essere completamente indifferente alla cosa - siamo sicuri che per il Barbieri sarebbe un duro colpo al cuore. Scopriremmo quindi se Marcello avrà dimenticato il suo grande amore e se per la Brancia proverà davvero un forte sentimento, così come è apparso finora – salvo qualche screzio dovuto alla loro differenza di ceto. E se provasse ancora un forte sentimento per Roberta, le cose con la contessina potrebbe naufragare come il Titanic. Scialuppe di salvataggio in mare? Staremo a vedere!

