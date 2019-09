Il Paradiso delle Signore non va più in onda: dalla prossima settimana torna la Balivo con Vieni da Me

Anticipazioni TV

La terza stagione de Il Paradiso delle Signore o meglio della prima edizione del Paradiso Daily, volge al termine. La prossima settimana, al posto della soap, torna Vieni da Me.

Il Paradiso delle Signore chiude i battenti ma solo fino al 14 ottobre 2019. Le repliche delle puntata delle terza stagione o meglio della prima edizione del Paradiso Daily, lasciano il posto al programma della Balivo, Vieni da Me – alla sua seconda stagione. Le vicende del magazzino più lussuoso della Milano di fine anni Cinquanta, torneranno a metà del prossimo mese.

Vittorio e Marta tornano a Ottobre 2019

Dopo aver scongiurato il pericolo della cancellazione della serie, gli attori sono tornati sul set lo scorso agosto. Felici di rivestire i panni dei loro protagonisti, si sono da subito impegnati a costruire delle nuove storie, che ci faranno compagnia dalla metà di ottobre prossimo. Secondo indiscrezioni la nuova stagione del Paradiso delle Signore – la seconda in versione daily ma la quarta in totale considerando le prime due andate in onda con due episodi a settimana - si dovrebbe comporre di 160 capitoli, in cui ritroveremo sicuramente Vittorio e Marta. I due bei protagonisti – finalmente insieme – saranno sicuramente coinvolti in nuove avventure da cui il loro amore potrà uscire rafforzato o meno. Sicura la presenza anche di Luciano Cattaneo ma non confermata ancora Clelia.

Nuovi arrivi al Paradiso delle Signore

News nel cast invece con Ludovica Coscione, la giovane attrice che ha interpretato la figlia di Vanessa Incontrada in Non dirlo al Mio Capo e con Magdalena Grochowska, la Nadia di Un Posto al Sole. L'attrice approda al grande magazzino, lasciando – e diciamo forse – Palazzo Palladini. In effetti stiamo assistendo alla crisi tra il suo personaggio e il marito Renato. E ancora Pietro Genuardi, che in Cento Vetrine dava il volto a Ivan Bettini.

Insomma tante novità che ci fanno attendere sempre più con ansia i nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, ormai entrato nelle case degli italiani, come una buona e sana abitudine e che tornerà il 14 ottobre 2019.