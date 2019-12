Il Paradiso delle Signore non va in onda da oggi: il grande magazzino di Milano va in pausa per Natale

Anticipazioni TV

Pausa natalizia per Il Paradiso delle Signore, che torna in onda prima di Capodanno.

Il Paradiso delle Signore va in pausa da oggi, lunedì 23 dicembre 2019. L’appuntamento del pomeriggio di Rai1 va in vacanza per questo Natale, lasciandoci con il fiato sospeso. Dovremo infatti aspettare lunedì 30 dicembre per scoprire come si risolverà il triangolo amoroso tra Umberto, Adelaide e Flavia e per capire appieno il segreto di Angela. Dobbiamo quindi avere un po’ di pazienza.

Il Paradiso delle Signore dove eravamo rimasti

Nelle puntate prenatalizie de Il Paradiso delle Signore siamo rimasti a guardare come la mitica Adelaide sia diventata gelosa della bella Flavia. Umberto ha cominciato a corteggiare la Brancia, per mettere le mani sull’immensa eredità della sua famiglia ma questo ha finito per irritare la contessa, pronta a non farsi mettere da parte ancora una volta dal cognato. Intanto Riccardo sta frequentando Ludovica ma nella sua vita ha fatto capolino Angela. La bella barista ha però un segreto da nascondere e il Guarnieri sarà il primo a scoprirlo.

Salvatore e Marcello sono arrivati al giorno fatidico della firma del contratto per l’acquisto della caffetteria. L’Amato sta rischiando il tutto e per tutto per realizzare il suo sogno e fare il grande passo con Gabriella mentre il Barbieri, sempre più interessato a Roberta, deve cercare di non mettersi nei guai. Luciano e Silvia sono in partenza per Bari ma la presenza di Clelia, tornata al Paradiso potrebbe creare nuovi problemi alla coppia, soprattutto dopo che ha deciso di non ripartire per Roma.

Il Paradiso delle Signore, cosa ci aspetta dopo Natale

Capiremo quindi dopo Natale cosa succederà ai nostri protagonisti. Saranno soprattutto i fratelli Barbieri a tenere banco. Angela con il suo segreto e Marcello con il suo rapporto con Roberta. È infatti vicino il momento in cui Federico tornerà a casa…e ne vedremo delle belle. Clelia rimarrà a Milano e vedremo se Luciano anche stavolta si lascerà trascinare dal fascino della Calligaris o rimarrà fedele a Silvia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.