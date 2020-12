Il Paradiso delle Signore non va in onda: Cancellato da Oggi l'appuntamento con la soap di Rai1

Anticipazioni TV

Cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai1 si prende una pausa natalizia e non andrà in onda da oggi sino a lunedì prossimo, 4 gennaio 2021.

Pausa natalizia per Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai1 da oggi, lunedì 28 dicembre 2020, non andrà in onda. L'appuntamento con il grande magazzino più lussuoso della televisione sarà sospeso per tutta questa settimana e riprenderà regolarmente dopo Capodanno, precisamente dal 4 gennaio 2021. Una piccola vacanza per Vittorio e le sue Veneri, per cominciare un nuovo anno con le puntate inedite, ricche di novità e di colpi di scena.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda nella settimana di Natale, abbiamo visto come il grande magazzino milanese abbia festeggiato l'arrivo di Babbo Natale e delle feste che precedono la fine dell'anno. Non sono certo mancati i colpi di scena e in molti hanno sicuramente cominciato a temere che per Marta si preveda un difficile ritorno a casa. La presenza di Beatrice accanto a Vittorio si fa infatti sempre più pericolosa. La vedova Conti ha infatti ampiamente dimostrato di essere ancora interessata a suo cognato.

Non sono poi mancate le preoccupazioni per Federico, sempre più in bilico tra Luciano, Silvia e Umberto. Il Guarnieri ha turbato il ragazzo con un regalo inatteso e per nulla gradito: dei gemelli con le iniziali F e G, Federico Guarnieri, che hanno sconvolto Federico e tutta la sua famiglia. Per il giovane, ancora Cattaneo, si prevedono tempi ancora molto duri. Adelaide intanto ha dichiarato guerra a Beatrice. La Contessa ha ormai capito che la vedova Conti ha interessi non troppo leciti nei confronti di Vittorio e intende ostacolarla in ogni modo. Armando invece ha ricevuto in regalo una bicicletta nuova e un bel messaggio da parte di Agnese – in viaggio con Giuseppe – che lo ha rassicurato del suo amore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: cosa succederà a gennaio?

Lasciati i momenti dolci delle festività natalizie, per Il Paradiso delle Signore sarà tempo di fare i conti con un nuovo anno, ricco di novità. Le Anticipazioni della soap ci rivelano che a gennaio sono in arrivo grandi notizie e grandi ritorni. Non parliamo solo di Marta ma addirittura di Riccardo e Nicoletta insieme alla loro amata Margherita. I due rientrerebbero a Milano dopo il loro soggiorno a Parigi, forse finalmente liberi di vivere il loro amore alla luce del sole. Intanto Marcello, ancora molto triste per la partenza di Roberta, troverà sempre più consolazione in Ludovica che – come sospettavamo sin dall'inizio – ha qualcosa da nascondere. Anche per Adelaide ci saranno dei segreti inconfessabili. La Contessa nasconde infatti delle informazioni riguardanti Achille, di cui è a conoscenza solo Umberto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 4 gennaio 2020:

Ma scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 4 gennaio 2020. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Federico comunica a Luciano di voler lasciare la sua casa per permettergli di vivere serenamente la sua storia d'amore con Clelia. Intanto Adelaide storce il naso davanti alla decisione di Beatrice di trasferirsi da Vittorio. A casa Conti sembra infatti essersi creata una nuova famiglia senza Marta. La Contessa decide di affrontare la rivale faccia a faccia. Al Paradiso invece fervono i preparativi per l'arrivo della Befana ma in magazzino succedono cose molto strane. Carletto e Serena bisticciano per le calze ma il reale motivo del loro contendere si rivelerà essere il comune dolore della perdita dei loro papà.

