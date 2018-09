Il Paradiso delle Signore, le trame della prossima settimana: da lunedì 24 a venerdì 28 settembre 2018

Elio Sermoneta, ha riconosciuto il suo vecchio amico Luca Spinelli e vorrebbe convincerlo a rinunciare alla vendetta contro i Guarnieri. Umberto e Adelaide tentano di scoprire i motivi della generosa donazione di Luca. Nicoletta cede di fronte alla tenera dichiarazione di Riccardo, ma suo padre Luciano continua a guardare con sospetto il Guarnieri. Tina è sempre più in difficoltà a causa della situazione con la madre e Vittorio decide di darle una mano.

Umberto è certo che Luca Spinelli abbia un interesse per la figlia e prega Marta di occuparsi della Fondazione dedicata alla memoria della madre. Adelaide viene a sapere che in realtà non è Marta l’oggetto delle attenzioni di Luca. Marta coinvolge le Veneri in una nuova campagna pubblicitaria per Il Paradiso delle Signore, che si muoverà per le vie di Milano. Antonio Amato si mette in cerca di una abitazione per lui ed Elena, la sua fidanzata che vive ancora in Sicilia, nonostante la loro unione non abbia ottenuto il consenso della famiglia della giovane.

Umberto assolda un investigatore privato per scoprire cosa nasconda Luca Spinelli. Marta è indecisa se accettare o meno di dirigere la Fondazione dedicata alla memoria della madre, sapendo che questo le impedirebbe di dedicarsi a tempo pieno al Paradiso. Antonio mente alla madre riguardo al licenziamento, ma è consapevole che senza un lavoro il suo sogno di far venire Elena a Milano rimarrà irrealizzato. Nicoletta racconta bugie a Clelia e ai genitori per trascorrere un pomeriggio magico insieme a Riccardo Guarnieri.

Riccardo mostra un lato di sé che da maggiori certezze alla ragazza. Vittorio preleva del denaro dal fondo-cassa del Paradiso per dare una mano ad Andreina. Luciano è incerto se permettere o meno a Nicoletta di incontrare ancora Riccardo, consapevole che da questa scelta dipenderà il suo rapporto con la figlia. Clelia resta colpita dalla vicenda di una cliente, che le ricorda traumatiche situazioni del passato. Vittorio riceve una chiamata allarmante dalla polizia: è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna. si tratterà di Adelina?