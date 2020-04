Il Paradiso delle Signore Intervista ad Alessandro Tersigni: "Io e Vittorio Conti siamo simili! Siamo dei gentiluomini"

Anticipazioni TV

Il protagonista de Il Paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni, ci ha rivelato qualcosa in più sulla sua esperienza sul set del grande magazzino più lussuoso di Milano.

Dal 2015 veste i panni di Vittorio Conti, il pubblicitario farfallone de Il Paradiso delle Signore, ormai un imprenditore di successo e felicemente sposato – e innamoratissimo – della sua Marta (Gloria Radulescu). Stiamo parlando di Alessandro Tersigni, volto noto delle Fiction italiane – dai Cesaroni a Un Medico in famiglia passando per Don Matteo e Tutto può succedere. Abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata – telefonica – con lui e di scoprire qualcosa in più su quest'affascinante attore. Ecco cosa ci ha rivelato.

La nostra intervista ad Alessandro Tersigni

Sono passati più di dieci anni dalla tua partecipazione al Grande Fratello. Rifaresti questa esperienza?

Più di dieci anni, per l'esattezza 13 (2007)! Ti dico la verità; sono molto fatalista quindi facendo il Grande Fratello ho intrapreso un percorso che mi ha portato fino a qui... a capire quello che volevo essere e quindi certo, lo rifarei se tornassi indietro ma se lo rifacessi adesso no. Rifarlo una seconda volta no, ne basta uno di Grande Fratello!

Dalla casa più spiata d'Italia al cuore degli italiani con fiction e cinema. Ma com'è iniziata la tua carriera?

La voglia di fare l'attore l'ho sempre avuta anche prima di fare il Grande Fratello. Avevo una piccola agenzia, facevo dei provini e poi incontrai una ragazza, andai nella sua agenzia e facevo più che altro servizi fotografici per marchi di abbigliamento. La strada era però lunga; i corsi non me li potevo permettere, i book erano costosi quindi ho preferito finire la scuola – nel frattempo studiavo – poi tra una cosa e l'altra ho cominciato a lavorare. Poi il Grande Fratello mi ha permesso di aprire questo mondo per me sconosciuto e piano, piano ho capito cosa volevo fare seriamente.

Prima di approdare alla TV hai fatto di tutto, dal cameriere al vigile del fuoco. Ti manca qualcosa di quel periodo?

Il contatto con il pubblico, è una cosa meravigliosa. Ho fatto il cameriere per quattro – cinque anni e mi sono divertito davvero tanto. È una sorta di animatore e poi l'ho fatto a Trastevere... quindi figuriamoci. Avere a che fare con la gente sino alla sera tardi, parlare chiacchierare, sorridere scherzare... mi sono divertito. Il vigile del fuoco mi manca perché l'ho proprio scelto io. Sono andato a Genova ho fatto il test d'ingresso come volontario e poi ho fatto il corso a Capanelle. Il vigile del fuoco è una passione o ti piace o è meglio se non lo fai. Ogni tanto ci ho pensato a chi me l'ha fatto fare di lasciare però poi quando mi capita di pensare di tornare esce sempre qualcosa di nuovo.

Ne Il Paradiso delle Signore interpreti Vittorio Conti. Quanto vi somigliate?

L'ho capito l'altro anno. Nelle prime stagioni ero troppo impegnato a costruire il personaggio poi ti accorgi che è entrato talmente dentro di te che ha cominciato a prendere quello che sei tu. Io non riesco a non vedermi Vittorio Conti, a volte anche quando sono in borghese. Siamo simili! Siamo abbastanza ottimisti, sorridiamo sempre, siamo permalosi, siamo dei gentiluomini. Vittorio è un altruista e guarda avanti soprattutto. Non si sofferma mai a pensare a quello che è stato o se fosse stato possibile fare una cosa invece che un'altra. La fa e basta!

Interpreti Vittorio da ormai tanti anni ma come si fa a interpretare un personaggio così a lungo senza annoiarsi?

La scrittura deve aiutare in qualche modo. Fa la sua parte soprattutto quando si parla di una quarta, quinta o sesta stagione. Del personaggio di Vittorio me ne sono innamorato e mi sono innamorato dell'epoca, che per me è una cosa bellissima. Ogni anno scopro qualcosa di nuovo che quell'epoca raccontava. Il boom economico e tutto quello che gira intorno alle donne e alla loro evoluzione politica, economica e famigliare. Sono cose molto importanti che la gente dovrebbe studiare a prescindere. Quindi ogni anno scopro qualcosa di più e non mi annoio di questo personaggio perché non lo giudico mai. Non bisogna mai giudicare i personaggi altrimenti si entra in un tunnel da cui non si esce più. Se si giudica si rende debole il personaggio e la tua recitazione nel farlo.

In questo momento ci sono dei problemi nella famiglia di Vittorio e Marta ma evolverà questa situazione? Ci dobbiamo aspettare qualche sorpresa?

Ci sarà un evoluzione a livello di serenità. A un certo punto Vittorio e Marta capiscono che è il momento di prendersi una pausa, di aspettare e di vedere quello che succede senza entrarci troppo dentro. Marta sta provando in tutti i modi a rimanere incinta e Vittorio le ha fatto capire che non avere figli non vuol dire smettere di vivere. Ci sono altre cose da portare avanti e poi quando verrà, se verrà, andrà bene così. E poi... non ti posso dire niente. Io la storia sino alla fine la so, solo che non abbiamo finito di raccontarla perché abbiamo stoppato prima.

Con il tuo lavoro sei sempre soggetto alle intromissioni nella tua vita. Quanto è difficile occuparsi della famiglia e separare la vita privata da quella professionale?

Siamo noi i padroni della nostra vita privata. Io mantengo il privato perché ho paura che poi si rischi di non saper più raccontare niente quando si cena insieme a casa e ci sono passato all'epoca del Grande Fratello. Io torno a casa e per me c'è altro; il lavoro l'ho lasciato a lavoro poi l'indomani mattina si ricomincia. Trovare un po' di privacy è importante.

Ti vediamo attivissimo sui social, soprattutto in questo periodo non ti risparmi con i messaggi di speranza per i tuoi follower. Quanto è importante per te il mondo social, per te Alessandro e per l'Alessandro attore?

Per l'Alessandro attore capisco sia molto importante perché adesso è uno strumento che porta avanti un'immagine, di quello che sei e che vuoi mostrare di essere... e dei lavori che fai. La gente è a contatto con te H24 e c'è la possibilità di interagire con il proprio personaggio e credo sia importante. Dall'altra parte credo che bisogna stare attenti. Non sto sempre sui social, non sto sempre con il telefonino in mano. Poi ogni tanto, mi sveglio la mattina e di getto metto una foto e manco ci penso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.