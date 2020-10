Il Paradiso delle Signore, Intervista ad Alessandro Cosentini: "Io non somiglio a Cosimo!"

Anticipazioni TV

Una sorprendente chiacchierata con l'Attore Alessandro Cosentini, interprete di Cosimo Bergamini ne Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai1.

Abbiamo fatto un piacevole e sorprendente chiacchierata con Alessandro Cosentini, alias Cosimo Bergamini de Il Paradiso delle Signore. L'attore si è raccontato a Comingsoon.it, permettendo a noi e ai suoi fan di conoscere meglio questo grande artista di cui, ne siamo certi, sentiremo parlare sempre più spesso. Ecco cosa ci ha raccontato:

Intervista ad Alessandro Cosentini è Cosimo ne Il Paradiso delle Signore

Alessandro Cosentini nasce a Rossano in provincia di Cosenza. La sua carriera d'attore comincia nel 2012 quando si iscrive all'Accademia Silvio D'Amico a Roma ma ci ha rivelato che la sua passione per la recitazione ha radici ben più lontane: “la recitazione è sempre stato qualcosa che mi ha accompagnato sin da quando ero bambino e mi ha riempito profondamente. Non ho mai recitato sotto scuole sino a quando non mi sono trasferito a Roma. Ho provato una volta a Cosenza, quando avevo quindici, sedici anni, a partecipare a un piccolo laboratorio, però mi sentivo un po' costretto; ero un ragazzino molto distratto e iperattivo. Non era proprio il momento giusto per me!” Determinante per la scelta è stata la sua famiglia, mamma, papà e i suoi due fratelli, a cui Alessandro deve il suo amore per la cultura, quella però con la C maiuscola: “la passione per la recitazione è forse nata quando mio padre ci fece vedere Invito a cena con delitto, che mi ha aperto la mente verso quest'arte. E poi c'è Jim Carrey! È stato l'attore che mi ha dato l'impulso all'impersonarmi in qualcun altro.”

Alessandro Cosentini e l'Amore, “la mia fidanzata somiglia in certi aspetti a Gabriella”

In coppia da ben 12 anni con una sua collega attrice, Mariasilvia, Alessandro ci ha rivelato che la sua fidanzata somiglia un po' a Gabriella: “per certi aspetti sì, nel senso che come Gabriella vive quello stato d'ansia che è tipico della fascia d'età compresa tra i 25 e i 35, per via dei salti, delle scelte e delle responsabilità che ti trovi ad affrontare in questo periodo” e continua “Gabriella e Mariasilvia sono persone un po' ansiose ma concrete e ragionevoli.”

Il Paradiso delle Signore: Alessandro Cosentini è Cosimo Bergamini

Se Mariasilvia, la sua fidanzata somiglia in certi aspetti a Gabriella, Alessandro ci ha rivelato – un po' alla Johnny Stecchino style - di non somigliare per niente al suo personaggio de Il Paradiso delle Signore, Cosimo Bergamini: “io non somiglio a Cosimo. Lui ha abbastanza i piedi per terra mentre io sono distante da questo tipo di approccio. Sono una persona che preferisce ascoltare gli altri invece che concentrarsi su se stesso e rispetto a Cosimo sono forse un pochino più malleabile e volatile”.

Il Paradiso delle Signore: Cosimo, Gabriella e Salvatore il triangolo continua

Alessandro non somiglia a Cosimo così come la sua storia d'amore con Mariasilvia non somiglia a quella tra il Bergamini e Gabriella. A proposito della storia d'amore tra i due personaggi de Il Paradiso delle Signore, abbiamo chiesto all'attore alcuni spoiler sul triangolo amoroso tra Cosimo, Gabriella e Salvatore: “cose precise ovviamente non ve le posso rivelare. Io sono a conoscenza di come si svilupperà il loro rapporto sino alla fine delle riprese ma non posso rivelarti nulla. Quello che ti posso dire è che il personaggio di Gabriella per forza di cose, è ancora legato a Salvatore. Il primo amore non si scorda mai. Loro hanno vissuto qualcosa di talmente esplosivo che è difficile da metabolizzare e lasciarsi alle spalle. Per questa ragione il rapporto tra Gabriella e Salvatore continuerà ad arricchire, a dare evoluzione al personaggio di Gabriella e a dare degli spunti sulla prospettiva del matrimonio e sulla scelta che lei ha fatto di stare con un uomo come Cosimo!”

Alessandro Cosentini, sogni nel cassetto e progetti futuri: “sogno il cinema ma...”

La chiacchierata con Alessandro ci ha riservato grandi sorprese, come abbiamo detto sin dall'inizio. Se già avevamo intuito di parlare con un professionista serio e con un grande artista, la conferma è arrivata parlando dei suoi progetti futuri, in cui ovviamente c'è anche il cinema: “certo che punto al cinema! Purtroppo però non mi entusiasma molto quello che si sta facendo ora nel cinema italiano. Sono appassionato di Sorrentino, del modo in cui lavora e di cosa decide di dire nei suoi film e come decide di dirlo. Io avverto (nel cinema così come nella televisione) una carenza a livello di scrittura. Un film scritto bene così come succede negli Stati Uniti, in Francia e in altri paesi, permette di arrivare a tante persone”.

E per quanto riguarda la televisione e il teatro?

E il discorso è continuato anche per la televisione e per il teatro: “la televisione la vedono tutti ma ci sono sempre le stesse cose; le fiction si somigliano l'una con l'altra e rimango basito perché noi (in Italia) abbiamo una tradizione e una storia a livello di scrittura che non ha nessuno. Il Paradiso delle Signore è un buon prodotto. Quest'anno si è alzato notevolmente di livello e mi permette di recitare con una profondità e con una preparazione, che sono le cose più importanti per un attore”. E proprio a proposito di questo che Cosentini ha continuato, dimostrando ancora una volta una grande maturità: “Un attore, un ragazzo che inizia, è giusto che cerchi la visibilità, rientra nell'obiettivo dell'artista avere sempre tanto pubblico per poter fare il lavoro e arrivare a più persone possibile. Ma bisogna stare attenti a come si fa questo lavoro!” E ha aggiunto: “Non è più necessario neanche fare il teatro per gli addetti ai lavori. Io riempirei di attori tutta la nazione, in qualsiasi situazione. Li metterei in tutte le periferie e non si dovrebbe continuare con questi teatri istituzionali, in cui vanno sempre le stesse persone da anni. Dobbiamo sì ancora rivolgerci agli appassionati ma la cosa più importante per l'artista, è quella di andare a dare delle carezze alle persone che hanno davvero difficoltà e aprire loro la mente!”

Foto: Rosario Curia