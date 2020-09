Il Paradiso delle Signore, intervista a Pietro Masotti: “Per Marcello e Roberta le possibilità stanno aumentando!”

Anticipazioni TV

Intervista esclusiva a Pietro Masotti, alla scoperta di qualcosa in più sull'affascinante artista, interprete di Marcello Barbieri nella soap Il Paradiso della Signore.

Il Paradiso delle Signore è finalmente tornato in onda, con le Puntate Inedite, lo scorso lunedì 7 settembre e si prevede una stagione ricca di colpi di scena. Abbiamo avuto il piacere di parlarne e di scoprire quello che succederà al suo personaggio, con Pietro Masotti, interprete di Marcello Barbieri, quest'anno tra i protagonisti indiscussi delle trame della soap di Rai1. Classe 1986, si diploma all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio d'Amico nel 2008 e nello stesso anno debutta nel varietà Volami nel cuore, per poi proseguire con La Squadra e La Squadra Narcotici e al cinema, nel 2009, con Luglio '80. Nel 2019 approda sul set del grande magazzino più lussuoso di Milano, per continuare la sua esperienza in questo strano 2020, sempre nei panni del simpatico barista, socio di Salvatore. Ecco cosa ci ha rivelato nella nostra intervista:

Intervista a Pietro Masotti, Marcello Barbieri de Il Paradiso delle Signore

Com'è stato approdare su un set complesso (riprese ogni giorno e numerose scene da girare) com'è quello de Il Paradiso delle Signore?

All'inizio è stato un po' traumatico! Giri tante scene. Io sono un po' un diesel, ho bisogno di tempo per carburare. Giriamo con quattro registi diversi, ognuno dice la sua e alle volte riuscire a mettere insieme vari pareri alle volte discordanti, non è semplice. Poi piano piano entri nel meccanismo, cominci a far tuo il personaggio, cominci a diventare più veloce e a essere più pratico anche dei movimenti di macchina. Io ho avuto altre esperienze di cinema però là avevi più tempo!

Com'è il set de Il Paradiso delle Signore dopo il lockdown?

Sono cambiate un po' di cose. Ovviamente ci sono una serie di disposizioni da rispettare come l'utilizzo di mascherine. Abbiamo sempre la mascherina prima di arrivare sul set, poi quando ci siamo, usiamo quelli che io li chiamo dei para – sputi; sono dei pezzi di legno e plexiglas. Questo perché ovviamente truccandoci non possiamo rimetterci addosso la mascherina. Poi quando non giriamo dobbiamo tenerla sempre e rispettare dei percorsi differenziati.

Quali novità ci dobbiamo aspettare da Marcello?

Ci sarà tanta carne al fuoco per Marcello quest'anno! Ci saranno degli sviluppi famigliari molto importanti nella sua vita e poi... a un certo punto, non voglio sbilanciarmi troppo, subentrerà tutta una serie di problemi del passato che lo metteranno nuovamente in crisi. Io stesso leggendo le varie scene che mi riguardavano, avevo il fiato sospeso e dicevo: che succederà? Vedrete un Marcello all'inizio destabilizzato, poi troverà un suo equilibrio, poi verrà di nuovo destabilizzato da altre circostanze! Insomma avrà un bel conflitto, un bel nodo da sciogliere.

E per la coppia Marcello – Roberta? Quali novità?

Non posso fare spoiler ma dico che le possibilità per la coppia Marcello – Roberta... stanno aumentando!

Federico e Marcello sono rivali in amore ma che rapporto hai con Alessandro Fella nella realtà?

Abbiamo un rapporto splendido! Ci piace tantissimo il progetto de Il Paradiso delle Signore. Io e Ale abbiamo una cosa in comune: siamo tutti e due dei perfezionisti e quindi quando di una scena siamo poco soddisfatti ci sfoghiamo a vicenda su quello che avremmo potuto fare e che non siamo riusciti a fare. In generale c'è un bellissimo rapporto con tutto il cast; siamo tutti nella stessa barca. Mi trovo molto bene con Giancarlo (Commare, che interpreta Rocco ndr) e mi piacerebbe avere più scene con lui perché mi diverto. Il non plus ultra sarebbe io, Giancarlo ed Emanuel (Caserio, che interpreta Salvatore), con cui ci chiamiamo soci anche nella vita!

La donna ideale? Simile a Roberta?

Sicuramente molto simile a Roberta, una donna in carriera, che studia, bella ragazza. Ok l'aspetto fisico ma che poi abbia il sale in zucca e che abbia una certa determinazione e voglia di realizzarsi nella vita.

Progetti futuri e ruoli che ti piacerebbe interpretare?

Mi piacerebbe fare un commissario di polizia ma mi piacerebbe anche fare una serie storica, un guerriero medievale per esempio. Mi divertirebbe molto! E poi il teatro. Avevo una mezza idea e mi stavo muovendo per cercare un pezzo da fare in teatro, però ora con la situazione Coronavirus, questo progetto l'ho messo in stand – by. Preferisco al momento concentrarmi sul Paradiso e far bene questo lavoro.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.