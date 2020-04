Il Paradiso delle Signore, intervista a Ilaria Rossi: "Salvatore è un ostacolo per Gabriella anche se c'è ancora amore"

Anticipazioni TV

Intervista esclusiva con Ilaria Rossi, l'artista che con il suo sorriso ha conquistato i telespettatori italiani nel ruolo della bella Venere – stilista del Paradiso delle Signore.

Ilaria Rossi è ormai un volto noto del nostro pomeriggio su Rai1. La vediamo infatti nei panni della ex Venere e ora affermata stilista Gabriella Rossi, impegnata a farsi strada nel mondo spietato della moda e a destreggiarsi tra le vicende amorose che dividono il suo cuore. Ma la Rossi non è solo uno dei personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore. In TV, l'abbiamo infatti vista ne Il Bello delle Donne... alcuni anni dopo e in Immaturi la Serie, senza dimenticare la sua parte in Catch – 22, con un cast internazionale e la regia di George Clooney.

Ecco la nostra intervista a Ilaria Rossi

Lasci giovanissima la tua casa e la tua Toscana per partire all'avventura nel mondo della recitazione. Come hai capito che questa era la scelta giusta da fare?

È stato un po' un istinto, nel senso che dopo il liceo avevo da una parte la voglia di uscire di casa e crearmi una vita indipendente dalla mia famiglia, dall'altra questo sogno nel cassetto di intraprendere la carriera d'attrice. È stato un gesto istintivo; a Roma ho fatto l'università e poi l'Accademia in cui mi sono diplomata. Volevo studiare recitazione, volevo diventare brava in questo per poi lavorare. Avevo sempre questa idea!

Com'è stato il tuo approccio alla TV? Come hai iniziato?

La primissima cosa che ho fatto è stato Il Bello delle Donne... alcuni anni dopo. Ho avuto la fortuna di lavorare con Giuliana De Sio. È stato molto utile e bello, un'attrice di esperienza come lei mi ha insegnato tanto. Era il mio primo set ed ero totalmente incosciente di tutto quello che succedeva e mi sono proprio lanciata come si fa le prime volte per ogni cosa.

In TV ti abbiamo visto anche nel ruolo di un'infermiera italiana in Catch – 22. Com'è stato lavorare su un set internazionale e con George Clooney?

Un piccolo ruolo ma di grande soddisfazione. Uno step nella mia carriera piccolo ma grande e sono molto orgogliosa. È stato un sogno, tutto bellissimo. Un set enorme, una troupe metà americana e metà italiana. Poi quando è arrivato George Clooney mi sembrava che uscisse direttamente dalla televisione. È una di quelle persone che pensi non esista ma in realtà esiste, mi ha diretta, abbiamo anche parlato e adesso a ripensarci mi sembra quasi assurdo.

Sei entrata nel cuore degli italiani con Gabriella ne Il Paradiso delle Signore. Una Venere che già dalla prima stagione daily avevamo capito avesse una marcia in più. Come ti senti nei panni di Gabriella? Ci sono dei punti in comune tra te e questo personaggio?

È una domanda difficile perché lavorando così tanto con un personaggio – tutti i giorni – ci ho messo tantissimo di me. Inevitabilmente è uscito moltissimo di Ilaria in Gabriella, chiaramente a servizio delle sceneggiature e della storia del personaggio. Sicuramente (tra me e Gabriella) c'è la stessa determinazione e testardaggine sul lavoro. Anche io come Gabriella sono stata sempre molto sognatrice, per cui non è stato difficile interpretarne quel suo lato. Forse la cosa più difficile per me è “entrare nel corpo di Gabriella”, per come lei si veste e cura il suo aspetto esteriore. Ilaria è più tipa da tuta e jeans comodi.

Gabriella è determinata ad andare avanti senza Salvatore ma ci saranno dei risvolti? Evolverà la loro storia d'amore?

In questo momento Gabriella è come se fosse convinta che Salvatore non le stia facendo bene e ha capito che potrebbe ostacolarla sul lavoro. Per Gabriella è molto importante coltivare la sua passione e ha raggiunto grossi risultati quindi è per lei fondamentale che nessuno le sia di ostacolo. In questo la vedo una donna molto moderna. Io non so come andrà a finire ma il personaggio di Gabriella non ha ancora fatto i conti con il lato emotivo e con l'amore che c'era con Salvatore. È come se lo avesse messo da parte ma non può passare in un attimo. Ci vuole del tempo per andare avanti.

Agnese, furiosa, intercetta una lettera che Salvatore scrive a Gabriella. Cosa succederà?

Quello sarebbe potuto essere un modo per far incontrare di nuovo questi due personaggi ma Agnese compie un gesto che rende tutto questo impossibile. E da lì tutte le conseguenze del caso... da questo episodio abbiamo girato qualcosa ma le puntate non sono ultimate quindi...

Tu e i tuoi colleghi avete trovato un modo alternativo per passare la quarantena e tornare a farci compagnia. Dal 26 aprile sui canali social e su youtube va in onda Dieci Giorni Almeno. Ci parli di questo progetto?

Dieci Giorni Almeno è un progetto ideato da Emanuel Caserio, che ha messo insieme un gruppetto di noi e da lì ha iniziato a scrivere il soggetto, con vari personaggi. Abbiamo pensato sarebbe stata carina una cosa comica e che facesse sorridere. Una dramedy un po' alla Boris ma anche un po' – guardando all'estero – a una Sex Education. Essendo un prodotto per il web saranno puntate brevi e i personaggi si ritrovano a voler fare un film in quarantena.

Tu interpreti Cloe, giusto?

Sì io interpreto Cloe, una scenografa toscana molto matta, persa nel suo mondo. Un personaggio tutto da scoprire anche da parte mia. Io mi sto divertendo tantissimo, è un personaggio completamente opposto a Gabriella e questo mi fa piacere perché mi stimola molto a esplorare cose nuove e poi... parlo in toscano. Posso così esprimere il personaggio attraverso il dialetto che mi appartiene.

Dopo Il Paradiso delle Signore cosa vorresti ti riservasse il futuro?

Per il mio futuro vorrei sperimentare il più possibile magari provare a ottenere un bel ruolo al cinema. Amo il teatro quindi mi piacerebbe avere dei progetti e poi ho sempre sognato di lavorare all'estero, in lingua inglese.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.